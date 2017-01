Korrekter Winkel und Geduld

Ketsch. Den Blick für einen Moment lang auf der Schneide des Messers aus Damaszener Stahl ruhen lassen, das edle Metall in Ruhe betrachten und dann wissend nicken: Ja, so muss eine gut geschliffene Klinge aussehen. Diesen Blick zu schärfen galt es, denn Dr. Friedrich Reiß machte schnell deutlich, dass alleine ein scharfer Blick nicht ausreiche, um ein Messer zu einem gut funktionierenden Werkzeug zu machen. Der Mann aus der Enderlegemeinde muss es wissen, denn ihm eilt geradezu der Ruf voraus, ein meisterhafter Schleifer zu sein.

Der Schleifstein und das -Papier sind dabei seine linke und rechte Hand. Für 25 Nutzer einer scharfen Klinge gab es daher keinen besseren Grund, sich im Jugendraum des Angelsportvereins 1928 zu versammeln und sich in das Thema zu vertiefen. Friedrich Reiß blickte zufrieden in die Runde, denn so viel Interesse erfreut jeden Dozenten. Immerhin schon den 17. Jahrgang an Interessierten sah er vor sich sitzen - routiniert entführte er in die Welt des Stahls, demonstrierte das Versagen von Keramikklingen, wusste von Punktkontaktgeräten und Schleifwinkeln zu berichten und beeindruckte schließlich mit seiner routinierten Hand, die noch jede stumpfe Klinge wieder zu neuem Leben erweckte.

Gegen das Licht gehalten

"Ein scharfes Messer ist enorm wichtig", erläuterte Peter Ochs als passionierter Angler sein Interesse am Abendkurs. Seinen Blick ließ er ebenfalls über den Stahl der Klingen wandern, die Friedrich Reiß als Anschauungsmaterial mitgebracht hatte. Gegen das Licht gehalten - so lautete die Instruktion von Dr. Reiß -konnte man am unscharfen Material eine helle Linie erkennen. Ein eindeutiges Zeichen. Und eine schöne Herausforderung für den Perfektionisten. Denn die vier Arbeitsschritte beim Schleifen eines Messers bedingen genau dies: Genauigkeit in allen Bereichen, vom Schleifwinkel bis zur Dauer der Schleifstriche. Immerhin müssen beide Seiten bearbeitet werden, bis jeweils ein Grat entsteht. Wenn dieser am Ende in einem exakten 30-Grad-Winkel abgenommen wird, entsteht wieder eine scharfe Klinge.

Für viele Menschen, stellte Reiß fest, ist diese vielleicht entbehrlich. Hie und da bemerke man im Haushalt und Hobby, dass das Fleisch- oder Tapetenmesser nicht mehr tauge. Dann greife man bei Ersterem vielleicht zu einem Schleifer in Form eines Durchziehgerätes, dem in Fachkreisen "Punktkontaktgerät" genannten Objekt. "Viele machen Messer dabei noch stumpfer", wusste Reiß zu berichten, "es gibt aber auch einige hochwertige, die nützlich sind."

Für einen Moment hatte da Angelika Sommer den Atem angehalten. Ihr Messerschleifgerät hatte sie von der Oma geerbt. "Das funktioniert eigentlich ganz gut", hatte sie vor Kursbeginn noch berichtet. Das Notizbuch füllte sich dann aber schnell mit Informationen. "Mein Mann ist Sportfischer", erläuterte sie, "ihm sind gut funktionierende Messer wichtig." Gerade erst zu Weihnachten hatte er einen Satz Filetiermesser geschenkt bekommen - die gilt es gut zu pflegen.

Und dann versank sie gemeinsam mit den anderen Kursteilnehmern in die Tiefen der Messerschleiftechniken. Lauschte gespannt beim Thema Schleifstahl und den Ausführungen zum "richtigen Blick" und ließ sich vom Schleifstein berichten, der mittels Spezial-Öl beste Ergebnisse erzielt - vorausgesetzt man hat viel Zeit und Leidenschaft, denn jede Seite muss hier 20 Mal darüber gezogen werden. Erst über die grobe Körnung, dann über die feine.

"Das kann schon mal ne halbe Stunde dauern", berichtete Reiß. Und dann hatte er noch den passenden Tipp für all jene parat, die sich nicht sicher sind, wie sie den perfekten Winkel einhalten können. "Ein Geodreieck hilft, danach kann man eine Vorlage aus Karton ausschneiden", so Reiß. Dass es auch mit moderner Technik geht, weiß er durchaus: "Die jungen Leute zeichnen das mit einem Grafikprogramm und drucken den Winkel aus."

Knochensäge und Aufbruchklinge

Den richtigen Winkel hat Werner Klebert aus Hockenheim indes längst im Griff. Der Mann ist Jäger und wollte sein "Wissen auffrischen." Begeistert betrachtete er die Arbeit an der Schleifmaschine, die auch seinem dreißig Jahre alten Messer von den Puma-Werken in Solingen wieder Aufwind geben kann. Ein wichtiges Werkzeug, berichtete er, denn es verfügt zugleich über eine Knochensäge und eine Aufbruchklinge - wichtig für den passionierten Jäger.