„Kreativität bedeutet für mich Glück“

Alle Bilder anzeigen Das Buchcover zeigt die sonnige Idylle im Urlaubsparadies. © zg Gabriele Ried-Hertlein steckt viel Mühe und Aufwand in ihre Bücher.

Ketsch. Bei Temperaturen im Minusbereich ziehen sich viele Menschen gedanklich in wärmere Gefilde zurück. Einige denken nicht nur an den Strand, sie wagen es tatsächlich und entfliehen dem grau-nassen Alltag des Winters. Genau darüber hat Autorin Gabriele Ried-Hertlein einen schönen und amüsanten Roman verfasst.

Die 1950 in Schwetzingen geborene Schriftstellerin schloss 1970 ihre Berufsausbildung "geprüfte Sekretärin" ab und absolvierte zwischen 1981 und 1983 ein berufsbegleitendes Studium der Fachrichtungen Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Betriebspsychologie und europäische Sprachen. Vor ihrem Roman veröffentlichte die Ketscherin bereits zwei Fachbücher: "Das große Praxishandbuch - Büroorganisation, Chefassistenz und Arbeitsoptimierung" sowie "Praxishandbuch - Lotus Notes- und IT-Anwendungen". Wie sie zur Schriftstellerei kam und woher sie ihre Inspiration nimmt, hat Gabriele Ried-Hertlein im Interview mit unserer Zeitung verraten.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Praxishandbücher für Office und IT zu schreiben?

Gabriele Ried-Hertlein: In meinem mehr als 40-jährigen Konzern-Arbeitsleben hatte ich ein so breites Wissen und Erfahrung gesammelt, dass ich dieses am Ende meines Berufslebens in einem Praxishandbuch leicht verständlich und kompakt weitergeben wollte.

Welche Inhalte sind in Ihren Fachüchern zu finden?

Ried-Hertlein: Das aktuelle Handwerkszeug im Office und in der Chefassistenz. Gesetzgebung, Betriebswirtschaft, Bilanzbegriffe, Managementmethoden, moderne Büroausstattung, meine Organisationsmethode 4 C, Problemlösungen bei Word und Excel, Musterbriefe, digitale Reisevorbereitung und Veranstaltungsplanung. Eine besondere Freude hat mir die Beschreibung und Umgangsempfehlungen mit unterschiedlichen Cheftypen bereitet und die ganze Bandbreite der Verhaltenspsychologie im Büro. Im Zusatzband "Lotus Notes" gehe ich auf effiziente Terminplanung und Mailverwaltung sowie auf aktuelle IT-Begriffe ein.

Was ist heutzutage wichtig, um im Beruf erfolgreich zu sein?

Ried-Hertlein: Neben der geeigneten Berufsausbildung und Weiterbildung, halte ich es für wichtig, sich trotz Zeitdrucks ständig Neuem zu widmen. Bei Unruhe im Umfeld sollte man sich zudem stets zuerst auf das Wichtige und Wesentliche konzentrieren. Dazu gehört eine große Portion Disziplin und eine intelligente Arbeitsroutine. Beides ist erlernbar. Meine eigene "Überlebens"-Organisationsmethode und schnelle Arbeitsweise wird seit ungefähr drei Jahren in Seminaren etwa 80-mal im Jahr deutschlandweit unterrichtet.

Ihr aktuelles Werk ist kein Fachbuch, sondern ein Roman. Wieso dieser Wandel und worum geht es?

Ried-Hertlein: "Karibikstrand" beschreibt zwar romanhaft, aber doch auch sehr real die Gesellschaft am Strand. Senioren und das Hotelmanagement spielen die Hauptrolle mit allen Facetten, wie das Leben sie geformt hat. Genau genommen haben mir die Menschen dort, gleich welchen Alters und welcher Nation sie angehörten, die ganze Romanhandlung diktiert und unsichtbar die Hand beim Schreiben unter meiner Schattenpalme am Strand geführt. Meine Romantik und meinen manchmal gnadenlosen Humor habe ich dann noch dazugegeben und schließlich noch einen Todesfall in der Handlung untergebracht.

Warum spielt ihr Roman gerade in der Dominikanischen Republik?

Ried-Hertlein: Diese wunderschöne Insel zieht sehr viele Menschen und Nationalitäten an, im Winter speziell Senioren. Ein Eldorado an unterschiedlichen Charakteren und konträren Vorstellungen, wie ein gelungener Urlaub sein soll. Und selbstverständlich war ich schon viele Male in diesem Luxus-Hotelareal, in dem die Romanhandlung spielt.

Kann es sein, dass Sie nicht geradeeine Vorliebe für Schnee haben?

Ried-Hertlein: Allein das Wort Schnee lässt mein Blut gefrieren (lacht). Ganz im Ernst, genau wie Isabella im Roman, engen mich winterliche Verhältnisse ziemlich ein.

Welche Tipps würden Sie "Domrep"-Interessierten geben?

Ried-Hertlein: Als ersten Tipp ein bisschen Spanisch lernen, um mehr Kontakt zu den lebensfrohen Dominikanern zu erhalten. Als Zweiten ein nicht zu großes Hotel mit mindestens vier Landessternen zu buchen und drittens vor Ort vernünftige Ausflüge - zum Beispiel mit dem Hubschrauber - zu buchen.

Wie lange haben Sie an dem Roman geschrieben?

Ried-Hertlein: Ich glaube gut zwei Jahre. Zwei anstrengende Jahre am Schreibtisch und Computer, das muss ich ehrlich sagen. Am schnellsten flossen die Dialoge und Charakterbeschreibungen aufs Papier. Satzzeichen, Szenenübergänge, Kapitelüberschriften und Titelfindung, Cover und am Ende tausendfach überarbeiten. Das zehrte meinen Zeit- und Energievorrat ziemlich auf. Mein Mann, der Freundeskreis, Sport und Acrylmalerei kamen in der Zeit zu kurz. Jetzt freue ich mich aber über das Ergebnis.

Was bedeutet für Sie wahres Glück?

Ried-Hertlein: Über diese Frage muss ich nicht lange nachdenken. Als Kind schrieb ich in das Poesiealbum einer Schulfreundin "was gibt uns wohl den schönsten Frieden, als frei am eignen Glück zu schmieden". Die Mutter der leider früh verstorbenen Schulfreundin gab mir vor Jahren eine Kopie der Seite aus dem Album. Unabhängig kreativ sein und Erfolg zu haben, das ist mein persönliches wahres Glück.

Haben Sie noch weitere literarische Projekte in der Planung?

Ried-Hertlein: Mindestens zwei, ich habe ein Konzept für ein neues Sachbuch zur Hälfte fertig und hätte genug Stoff für einen weiteren Roman.