Locker, rockig und sehr souverän

Ketsch. Der Förderverein des Central Kinos hatte zum ersten Auftritt der Gruppe "Die Nachtigallen" in der Enderlegemeinde eingeladen. Denn neben einer ansprechenden Filmauswahl wollen die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins auch mit Kleinkunst- und Musikabenden ein besonderes Flair in den Kinosaal zaubern und damit zahlreiche Besucher begeistern - an diesem Abend gelang das Vorhaben ganz ausgezeichnet.

Das Trio "Die Nachtigallen" - bestehend aus Jutta Werbelow, Rolf Schaude und Martin Haaß - gab auf der Bühne ein köstliches Bild ab, wenn es im Wechsel auf seinem bunten Sammelsurium an Instrumenten hantierte, darunter akustische und E-Gitarren, Bass und Schlagzeug, Flöte und Saxofon, Keyboard und Melodica, Glocken und Rassel sowie ganz banale Blechdosen als Schlagwerk. Weil alle drei alles spielen können, was auf der Bühne so rumsteht, mit den Instrumenten auf abenteuerliche Weise berühmte Klassiker der Rock- und Popsongs der 60er bis 80er Jahre abklappern, diese vermengen und ihre eigenen Fassungen mit ironischem Augenzwinkern servieren, verfügen sie über ein Alleinstellungsmerkmal, das einem exzellenten handwerklichen Niveau zu verdanken ist.

Hinzu kommt, dass sowohl Jutta Werbelow als auch Martin Haaß und Rolf Schaude großartige Vokalisten sind, deren musikalischer Humor darauf basiert, Altbekanntes zu brechen, zu verfremden und es mit witzig-frechen Sprech- und fetzigen Tanznummern anzureichern.

Die Bandbreite an Songs war klug durchdacht. Große Klassiker wie "Here Comes The Rain Again" der Eurythmics passten ebenso ins Programm wie der Tango "Hernandano's Hideaway", Michel Jacksons wunderbar schaurig interpretierter "Thriller" und "Four Five Seconds" von Rihanna, Kanye West und Paul McCartney, das durch den deutschen Simultantext eine ganz eigene Note erfuhr. Für den kompakten, glasklaren Klang des Trios sorgte im Hintergrund Tontechniker Hubert. Und wenn alle drei zu berückendem A-cappella-Gesang oder instrumentalen Stücken zusammenfanden, war die Begeisterung im Saal groß.

Respektlosigkeit bewahrt

Die "Nachtigallen" versuchten nicht, authentischer zu klingen als die Originale, sie bewahrten sich die nötige Respektlosigkeit und eine grandiose Lockerheit. Das können sich nur jene leisten, die die Riffs gut kennen - wie Martin Haaß zum Beispiel, der lyrische Bariton und Ausnahmegitarrist. Songs wie "Crazy Little Thing Called Love" oder "Boys Of Summer" gingen richtig unter die Haut. Mit leichthändigem Spiel setzte er auf der Gitarre Akzente, egal ob er sie wimmern ließ oder ihr Splitterklänge entlockte.

"Chef" Ralf Schaude, der 1993 die Band gründete, begeisterte mit eigenwilligen Arrangements, einer emotional geladenen Stimme und inbrünstiger Sonorität, Höhepunkt dabei war zweifelsfrei "Hotel California". Dazwischen erzählte er Geschichten über seine Vergangenheit als Hippie und die Liebe zum Beat- und Bluesrock der 70er-Jahre, über seinen Sohn im Teenageralter, der diese Songs als "Steinzeit"- oder bestenfalls "Kreidezeit"-Musik abqualifiziere.

Und dann Jutta Werbelow. Ihre trashigen Gitarrenriffs und atemberaubende Stimme eroberten vom Fleck weg den Zuschauersaal. Mit leisem Schauer fühlte man sich durch die Ausstrahlung der groß gewachsenen Blondine im langen Abendkleid, den roten Schuhen und der großartigen Stimme an die besten Hardrock-Verhältnisse erinnert, erfreute sich an ihren aufgekratzten Solobeiträgen, den getragene Balladen oder markanten Popsongs. Eindrücklich gelang ihr "Like a Virgin" von Madonna, das "unser gesamtes Paarverhalten aus den 80er-Jahren widerspiegelt", wie sie sagte.

Lob an Bob Dylan

Es war zudem ein Abend mit Liedern über Liebe, Wege und Geld und mit Geschichten, die Werbelow auf der Bühne strickte, wie jene über den Song "Dark Eyes" des Literaturnobelpreisträger Bob Dylan, "der den Schneid hatte, nicht nur den Preis nicht anzunehmen, sondern seine Assistentin hinzuschicken, die dann seinen Text vergaß. Das fand ich äußerst sympathisch, weil uns das die ganze Zeit passiert". Oder jene über den Präsidenten aus der "Steinzeit", dessen "große Show" just an diesem Freitag lief und dem die Trio-Formation ein Lied aus der "Jetztzeit" widmete mit dem Titel "Paranoid" von "Black Sabbath".

Solchen Horrornachrichten könne man nur mit "guter Laune, Musik und herzvoller Liebe" trotzen. Dann entfalte sich auch die "wahre Magie des iPhones 5", zu spüren in der Zugabe "Time After Time", wo Werbelow die Zuhörer animierte mitzumachen und sie kräftig einstimmen ließ in den Refrain.