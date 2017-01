Mal mit Gitarren, mal mit Kuhglocken

Ketsch. Wo sonst spannende Filme auf der großen Leinwand flimmern, können die Besucher am Freitag, 20. Januar, außergewöhnliche Musik erleben: "Die Nachtigallen" treten im Central Kino auf und haben Pop-, Rock- und Volksmusik im Gepäck, die sie auf ungewohnte Art und Weise interpretieren. "Wir sind eine absolut besondere Band", erklärt Frontmann Rolf Schaude - der unter anderem für Gesang, Gitarre und Bass zuständig ist - selbstbewusst. "Wir bieten nämlich noch nie gehörte Interpretationen bekannter Stücke - getreu unserem Motto: ,Sie wagen alles! Sie spielen alles!'"

Neben Schaude bilden noch Jutta Werbelow - die Gesang, Schlagzeug und Bass beisteuert - und Martin Haaß - Gesang und Gitarre - das musikalische Trio. Wobei die Zuordnungen der Instrumente keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat: Zur Neuauslegung bekannter Stücke gehört für die drei Musiker auch, die unterschiedlichsten Klangerzeuger ungewöhnlich zu besetzen. Und so zeigen sich alle drei als musikalische Alleskönner, die es sich zum Markenzeichen gemacht haben, sich nicht zu sehr in feste Vorgaben zu fügen. Die Besucher im Central können am Freitagabend also damit rechnen, auch ganz andere Variationen zu hören, als sie es vielleicht bereits von Auftritten der drei gewohnt sind.

Begriff in der Region

In der Region sind "Die Nachtigallen" durchaus ein Begriff: Sie haben schon an vielen Orten gespielt, darunter auch an eher ungewöhnlichen, wie im Kino. "Aber in Ketsch waren wir bislang noch nicht", sagt Rolf Schaude. "Wir sind gespannt, wie es sich im Central spielen lässt."

Die Kritiker feiern Schaude, Werbelow und Haaß gerade wegen ihrer außergewöhnlichen Herangehensweise. Die Musiker verändern den Rhythmus von Klassikern wie "Hotel California" oder "Smooth Operator", um neue, geradezu mystische Klänge hervorzubringen. Oder sie verwenden beinahe exotische Zutaten wie Kuhglocken beim steierischen Volkslied "Da Summa is aussi" - zuweilen darf sich dabei auch das Publikum beteiligen.

Dass das ganze nicht zum Klamauk wird, hat einerseits mit dem musikalischen Können des Trios zu tun. Ihre Instrumente beherrschen sie ohne Frage, und so können sie sich ein bisweilen wildes Herumexperimentieren ohne Qualitätsverlust leisten. Andererseits wird der Abend von Jutta Werbelow souverän moderiert und so zusammengehalten: "Mit Witz und Charme, unaufgeregt, kommunikativ und doch unaufdringlich", wie Kritiker urteilen. Der rote Faden geht an einem "Nachtigallen"-Abend also nicht verloren und das Publikum wird auch nicht sich selbst überlassen.

Auf keinen Fall eine Coverband

Eine Coverband wollen die drei Musiker dabei auf gar keinen Fall sein. Zwar präsentieren sie Songs, die sie nicht selbst geschrieben haben - doch ihr Variantenreichtum und ihre kunstvolle Modellierung machen daraus weit mehr als nur ein "Spielen nach Noten". So kommt es tatsächlich dazu, dass neue Kunst entsteht, obwohl doch eigentlich nur Bekanntes gespielt wird. Gerade dieses Kunstvolle ist der Grund, weshalb der Verein des Central Kinos "Die Nachtigallen" eingeladen hat. "Wir wollen ja nicht nur ausschließlich das Kino am Leben erhalten und Filme zeigen, sondern auch etwas für die Förderung der Kleinkunst tun", erklärt Gabriele Hönig vom Vereinsteam. "Und da passt das Trio, das sich in der regionalen Kulturszene schon seit Jahren einen Namen gemacht hat, eben wunderbar ins Programm." Kultur trifft am Freitag im Central also auf bequeme Kinosessel und eine ungewöhnliche Atmosphäre - ein Ausgehtipp für einen tristen Winterabend.