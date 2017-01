Mehrheit lehnt Gebäude ab – Folgen unklar

Doch in Teilen wird der Bereich umgestaltet: Am Marktplatz entstand in diesem Jahr ein neuer Kreisel in der Schwetzinger Straße. Ab März wird der Bereich bis zum Rathaus erneuert.

Ketsch. Mit so einem deutlichen Ergebnis hatten wohl weder die Befürworter noch die Gegner der Marktplatz-Umgestaltung gerechnet: Rund 60 Prozent der an der Abstimmung teilnehmenden Ketscher stimmten Ende Oktober gegen das von der Verwaltung und den meisten Gemeinderäten geplante Gebäude auf dem Marktplatz. Damit wurde das jahrelang umstrittene Projekt - zumindest in der geplanten Form - wohl endgültig gekippt. Rechtlich bindend ist der Entscheid für drei Jahre.

Zuvor hatte sich in der Enderlegemeinde der Graben zwischen Befürwortern und Gegnern der Umgestaltung sichtlich verbreitert - die Diskussionen entwickelten sich zu Streitereien, neben inhaltlichen Auseinandersetzungen gab es persönliche Angriffe aus beiden Lagern.

Den Bürgerentscheid hatte die IG Marktplatz im Sommer mit einer Unterschriftensammlung initiiert. Bei einer Sondersitzung kurz nach dem Backfischfest musste der Gemeinderat dem Bürgerentscheid zustimmen, weil die formellen Kriterien dieses Bürgerbegehrens - wie zum Beispiel eine ausreichende Anzahl an Unterschriften - erfüllt worden waren.

Beide Seiten machen Werbung

Die Parteien im Rat zeigten sich unisono überzeugt, dass die Pläne für ein neues Gebäude - neben der Umgestaltung des restlichen Marktplatzes - weiterhin richtig seien. "Wir sind der Überzeugung, dass wir als demokratisch gewählter Gemeinderat bereits zum Wohle aller entschieden haben", erklärte beispielsweise Gerhard Jungmann von der SPD. "Und der Gemeinderat hat es sich wahrlich nicht leicht gemacht mit den beschlossenen Plänen."

In den folgenden zwei Monaten intensivierten beide Seiten ihre Werbung für beziehungsweise gegen die Baupläne. Die Gemeindeverwaltung errichtete am Marktplatz-Pavillon einen Infostand, an dem Bürgermeister Jürgen Kappenstein und verschiedene Gemeinderäte den Bürgern Rede und Antwort standen. Ein paar Meter weiter baute die IG Marktplatz ihren Infostand auf, an dem die Initiatoren Simon Schmeisser und Daniel Giese mit ihren Mitstreitern gegen das Vorhaben argumentierten.

Für die Befürworter stellte das Projekt den Bau eines neuen Ortszentrums dar, das durch die Ansiedelung von Ketscher Unternehmen und durch eine Auslagerung von Teilen des Rathauses eine attraktive neue Mitte herstellen sollte. Die Gegner prangerten hingegen die aus ihrer Sicht zu hohen Kosten und Risiken an und stellten den Sinn eines Neubaus an dieser Stelle generell in Frage.

Der Bürgerentscheid am 23. Oktober wurde schließlich zum Triumph der Gegner: Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 48 Prozent stimmten 2970 Stimmberechtigte grundsätzlich gegen das Projekt, und nur 1956 dafür. Die Ketscher eingerechnet, die nicht zur Wahl gegangen waren, ergab sich damit ein Anteil von 28,74 Prozent aller Wahlberechtigten, der auf die Gegner des Projekts entfiel - damit wurde das gesetzlich festgeschriebene Quorum von 20 Prozent der möglichen Stimmen deutlich erreicht.

In den folgenden Wochen beruhigte sich die aufgeheizte Stimmung im Ort in Bezug auf das Marktplatz-Projekt zumindest ein wenig. Während der Kreisel und sein Umfeld inzwischen nahezu fertiggestellt sind, und die Erneuerung der Schwetzinger Straße bis zum Rathaus nach Fasnacht begonnen wird, ist die Situation auf dem zentralen Ketscher Platz weiterhin unklar. Die Gemeindeverwaltung prüft seit dem Entscheid die rechtlichen Konsequenzen. Da bereits Verträge abgeschlossen und Planungen in Auftrag gegeben worden waren, kann die Verwaltung nach Aussage von Bürgermeister Jürgen Kappenstein derzeit noch keine konkreten Aussagen über den Fortgang der Entwicklungen treffen. In erster Linie seien die weiteren Beschlüsse aber Sache des Gemeinderats, so Kappenstein. "Persönlich finde ich diese Entscheidung schade für die Entwicklung der Gemeinde", sagte er nach der Abstimmung.

Die IG Marktplatz forderte hingegen mehrfach Gespräche mit der Verwaltung und dem Gemeinderat ein. Bereits am Abend des Bürgerentscheids sagte IG-Initiator Simon Schmeisser: "Nach dieser Abstimmung muss das gesamte Projekt von einer neuen, völlig ergebnisoffenen Bürgerbeteiligung begleitet werden." Doch sowohl Verwaltung als auch Gemeinderat lehnten die Gespräche größtenteils ab.

Neue IG gründet sich

Neben den alten Konfliktparteien hat sich in der Folge des Bürgerentscheids aber auch eine dritte Fraktion gebildet, die sich als neutraler Vermittler versteht. Die IG Zukunft Ketsch will nach eigenem Bekunden die "unnötigen Gräben" innerhalb der Gemeinde überwinden und sachlich über die Entwicklung am Marktplatz, aber auch in anderen Bereichen der Enderlegemeinde informieren und diese mitgestalten. Die von den jungen Lokalpolitikern Tobias Kapp und Jens Rebmann gegründete IG will dabei die Hürden für Mitstreiter möglichst niedrig ansetzen und auf diese Weise mehr - und auch jüngere - Einwohner zum Mitgestalten animieren. "Ketsch kann mehr!", ist einer ihrer Leitsätze - vielleicht zeigt sich ja schon 2017, dass da etwas dran sein könnte.