Nachdenkliches trifft auf Heiteres

Ketsch. Mit dem Beginnen des neuen Jahres gibt es auch in der Gemeindebücherei eine Neuauflage des Kulturprogramms. Viele spannende Auftritte von Künstlern erwarten die Besucher bis ins Frühjahr hinein.

Um "Mut zu neuen Wegen" geht es in der ersten Veranstaltung. Said Azami, ein afghanischer Asylbewerber, der seit fast drei Jahren in Deutschland lebt und über den unsere Zeitung bereits berichtet hat, hat gemeinsam mit der Schwetzinger Stadträtin Raquel Rempp seine ganz besondere Lebensgeschichte zu Papier gebracht: Die Geschichte eines Mannes, der aus seinem Land fliehen, seine Heimat verlassen musste. Das Buch mit dem Titel "Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit - Meine Flucht aus Tyrannei und Unterdrückung" umfasst viele geschichtliche, politische und menschliche Erzählungen und gewährt dem Leser zugleich Einblicke in eine für uns Mitteleuropäer völlig fremde Kultur und Welt.

Ängste in Afghanistan

Es lässt uns schonungslos teilhaben an Ängsten und Erfahrungen der Menschen in Afghanistan. Darüber hinaus äußert er seine Träume und Wünsche in klaren Worten wie auf poetische Weise. Der Autor erzählt über seine zum Teil brutale Kindheit, über sein Leben als Jugendlicher in Afghanistan, über die lebensgefährliche Flucht.

Er beschreibt sein Ankommen in Europa, vor allem in Deutschland. Said Azami lässt den Leser teilhaben an seinen Gefühlen: Wie es war als Sohn eines Mullahs in einem kleinen Dorf im Norden Afghanistans zu leben, den Einmarsch der Sowjetunion ins Land miterleben zu müssen, am eigenen Leib die Bürgerkriege der Mudschaheddin und der Taliban zu erfahren sowie den Verlust der Eltern und vieler anderer Familienangehörigen ertragen zu müssen. Kostenlose Eintrittskarten zu der Lesung am Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr, sind in der Gemeindebücherei erhältlich.

Geheimnisse der Rose

Spannende Informationen für ältere Besucher liefert hingegen der zweite Termin: "Die Rose und ihre Geheimnisse" ist der Titel des Vortrages aus der Reihe "Generation plus - Leben für Fortgeschrittene", den die Islamwissenschaftlerin Dr. Gabriele Berrer-Wallbrecht halten wird. In den Hochkulturen und Weltreligionen hat die Königin der Blumen eine besondere Bedeutung als Symbol der irdischen Liebe und der himmlischen Vollkommenheit. Sie steht für Leben und Tod, entsprechend ihrer Farben und Blühstadien. Die Wissenschaftlerin zeigt in ihrem Vortrag die überwältigende Vielfalt in Religion, Mystik, Literatur, Poesie, Kunst und Musik Europas und des Orients auf. Die Veranstaltung findet am Montag, 20. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr statt, der Eintritt kostet 5 Euro.

Der März startet dann lustig mit der Komödie "Macho Man" nach dem Buch von Moritz Netenjakob. Zwölf Rollen werden dabei von einem einzigen Schauspieler zum Leben erweckt, und zwar am Freitag, 10. März, um 20 Uhr. Boris Stijelja verkörpert in hinreißender Weise den introvertierten Daniel - alles andere als ein Macho Man!

Und das war schon immer so: Während andere Jungs Fußball spielten, übte er Ballett und besuchte Töpferkurse bei der Volkshochschule. Während alle Jungs knutschend mit den Mädels in der Ecke lagen, aß er brav Nudelsalat und passte auf die Handtaschen auf. Doch dann lernt Daniel im Urlaub eine attraktive Türkin kennen und das Chaos nimmt seinen Lauf... Die bezaubernde Aylin interessiert sich für ihn, den Schattenparker. Sie verdreht Daniel den Kopf und wirbelt ganz ungewollt Leben, Ansichten und Gewohnheiten des eingefleischten Weicheis durcheinander. Schnell wird er auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als er Aylins türkische Großfamilie kennenlernt. Aber wie überlebt ein Frauenversteher in einer Welt voller Machos? Karten gibt es für 14 bis 18 Euro.

Johnny Cash wird lebendig

Der März geht musikalisch weiter. "Man in Black" lassen mit "Tribute to Johnny Cash" den weltbekannten Countrysänger auferstehen. Fünf Musiker rocken dazu am Samstag, 25. März, um 20 Uhr das Ferdinand-Schmid-Haus. Im Zentrum steht die tiefe und authentische Stimme von Harald Wein aus Altlußheim. Seine Mitmusiker sind Klaus Hösselbarth an der Pedal Steel, Helmut Huber an der Gitarre, Willi Fuchs am Schlagzeug und Stefan Martens am Bass. Auch die Sängerin Marion Weinert aus Mannheim ist bei diesem Projekt dabei, um June Carter zu präsentieren.