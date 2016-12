Natur erleben dank neuer Schautafeln

Vor dem alten Forsthaus auf der Rheininsel steht jetzt dank der Lokalen Agenda eine rundum erneuerte Informationstafel, die auch die Wege in dem Naturschutzgebiet zeigt - und von Maskottchen "Freddy Frischling" geschmückt wird. © Koob

Ketsch. Drei Männer, ein Wort: Die Bilanz der Lokalen Agenda in 2016 kann sich sehen lassen. Ein wenig mit Stolz erfüllt saß das Trio Gernot de Muer, Gerhard Prendke und Wolfgang Rohr bei der letzten Sitzung der Gruppe in diesem Jahr um den Tisch im Vereinsraum des Ferdinand-Schmid-Hauses versammelt. Einzig Gerhard Schmidt, der das Trio bei allen Aktivitäten zum Quartett erweitert, war an diesem Abend verhindert. Wie jedes Jahr im Dezember hielten sie gemeinsam bei Plätzchen und Glühwein eine Rückschau auf das Erlebte und Geleistete, wählten einen neuen - in diesem Falle den bisherigen - Agendasprecher und legten die Themen und ihre Prioritäten für das neue Jahr fest.

"2016 haben wir uns zugunsten des Karl-Ludwig-Sees nur mit wenigen anderen Themen beschäftigt", betonte Gernot de Muer. Der alte und neue Sprecher der Ketscher Gruppe freute sich jedoch über diese Konzentration, denn sie bedeutete auch Fleißarbeit. Schließlich konnten im Laufe der vergangenen Monate vom Quartett zu diesem wichtigen Relikt Kurfürstlicher Lebensart Fakten gesammelt, sortiert und Texte für Informationstafeln geschrieben werden.

Beeindruckende Dimensionen

Entwicklung der Agenda Die Lokale Agenda gründete sich per Gemeinderatsbeschluss im Jahr 1999. Ziel war es, Projekte in der Gemeinde anzustoßen, die im Sinne der Nachhaltigkeit stehen sollten. Seit ihrer Gründung brachte die Lokale Agenda unter anderem den Walking Bus für die Grundschüler, "Notinsel"-Anlaufstellen für Kinder, einen Nachhaltigkeitsbericht, die Erfassung von Geschwindigkeitsmessdaten, ein Insektenhotel und eine Wildblumeninsel in der Enderlegemeinde auf den Weg. In den Arbeitskreisen "Familie und Soziales", "Natur und Umwelt" sowie "Wohnen und Verkehr" wurden erste Aktionen begonnen. Seit 2005 sind alle Arbeitskreise unter "Wohnen und Soziales" zusammengefasst. Im Juni 2007 kam die "Projektgruppe Streuobst" hinzu. Infos zu den Projekten gibt es unter www.ketsch-lokaleagenda.de ak

"Im Sommer haben wir dann auch die Standorte für die sechs Tafeln festgelegt", betonte de Muer. Besonders freute es die Agendagruppe, dass sie Anfang Dezember dann auch noch die Erlaubnis seitens des Regierungspräsidiums erhielten, die Tafeln aufzustellen. "Jetzt geht es um die Umsetzung", fassten die Männer zusammen und betonten, dass sie sich im Frühsommer eine Einweihung der Tafeln vorstellen könnten. Auf diese Weise soll das Wissen um den in seinen Dimensionen einst wohl beeindruckenden See, der dem Kurfürsten und seinem Hofstaat den täglichen Fisch auf den Tisch "zauberte", wieder in das Bewusstsein der Menschen in der Region gerückt werden.

Bei der Durchsicht ihrer Unterlagen war das Trio allerdings doch sichtlich erstaunt, wie viele Projekte und Unternehmungen noch im Laufe des Jahres 2016 begleitend zustande gekommen waren. So entschied sich die Gruppe, die Mitfahrbörse, die an die Arbeit der Agenda in Hockenheim gekoppelt war, endgültig aufzugeben. "Es gibt inzwischen zu viele professionelle Angebote", so de Muer.

Eine große Aufgabe bewältigte die Gruppe, indem sie die Schautafel auf der Rheininsel erneuerte. Am alten Försterhäuschen wartet die Tafel jetzt auf Wanderer und dokumentiert neuerdings auch die Länge der Wege auf der Insel. Dieser Wunsch wurde von Bürgern an die Agenda herangetragen und sofort umgesetzt. Zur Eröffnung der Alla hopp-Anlage habe sich die Gruppe außerdem mit einem Insektenhotel eingebracht. "Wir konnten die Organisatoren gut beraten", freute sich Gerhard Prendke.

Neben der Gemeindesäuberungsaktion hatte die Agendagruppe auch das Kinderferienprogramm im Kalender stehen. Gemeinsam mit Revierförster Norbert Krotz luden sie dabei Kinder ein, über die Rheininsel zu streifen und die Natur kennenzulernen. Spiele wie der "Tierweitsprung" oder die "Lebende Brücke" gefielen den kleinen Gästen.

Maskottchen für Naturweg

Ebenfalls im Sinne der jungen Ketscher beteiligten sich die Agenda-Aktiven am Namenswettbewerb für das neue Maskottchen für den "Naturweg Ketscher Rheininsel." Im Mai wurde der Preisträger ermittelt, im Juli konnte das kleine Wildschwein "Freddy Frischling" getauft werden. Der kleine Kerl ist seither auf den Info-Tafeln zu sehen und erklärt den Kindern alle Details. Auch ein Plüsch-Wildschwein ist geplant.

Das neue Jahr geht die Agendagruppe daher mit großer Motivation an. Neben dem Karl-Ludwig-See freuen sich die aktiven Umweltschützer auf ein Jahresgespräch mit der Gemeindeverwaltung, die Pflege des Insektenhotels im Bruch und die Pflege des Naturweges im Rahmen der Gemeindesäuberungsaktion. "Die Teilnahme am Ferienprogramm werden wir noch besprechen müssen", so de Muer etwas zweifelnd.

Dafür soll es aber eine Neuauflage des mittlerweile bereits zehn Jahre alten Nachhaltigkeitsberichtes geben. "Und natürlich wollen wir unser Konzept Solidarität im Straßenverkehr weiter ausbauen", betonten die drei Aktiven. Ideen werden gesammelt und 2017 in einer Prioritätenliste sortiert. "Es geht dabei um den fairen Umgang im innerörtlichen Verkehr und die Schärfung des Bewusstseins aller Verkehrsteilnehmer, gegenseitig Rücksicht zu nehmen", so Gerhard Prendke.