Neue Vermittler zwischen alten Fronten

Ketsch. Der von der IG Marktplatz initiierte Bürgerentscheid gegen die Bebauung der Ortsmitte war kaum abgeschlossen, da meldete sich Ende November eine neue Interessengemeinschaft in der Enderlegemeinde zu Wort: die IG Zukunft Ketsch (wir berichteten). Eine Handvoll junger Einwohner, allen voran die beiden Kommunalpolitiker Tobias Kapp (CDU) und Jens Rebmann (SPD), wollen sich dabei parteineutral für ihre Gemeinde engagieren und die im vergangenen Jahr immer weiter aufgerissenen Gräben innerhalb der Einwohnerschaft überwinden - so lautet zumindest das selbsterklärte Ziel.

Die IG Marktplatz reagierte mit einer in Teilen kritischen Stellungnahme in unserer Zeitung und wunderte sich öffentlich über die Parteizugehörigkeit der beiden Initiatoren. In einem Gespräch mit unserer Zeitung nahmen Kapp und Rebmann nun Stellung und erklärten die Positionen der neuen IG Zukunft.

"Wie im Kindergarten"

"Nach dem ewigen Hin und Her mit dem Marktplatz wurden wir sogar von Schülern angesprochen", fasst Tobias Kapp die Ausgangslage prägnant zusammen: "In der Ketscher Politik gehe es ja zu ,wie im Kindergarten', war dabei der einhellige Tenor. Und irgendwie stimmt das auch." Anstatt sachbezogen die Probleme - aber auch die Möglichkeiten - der Gemeinde anzugehen, gebe es inzwischen eine starke Lagerbildung in Ketsch. "Wir können verstehen, dass die einzelnen Beteiligten nach monate- oder gar jahrelangen Diskussionen emotional werden. Aber so können wir doch keine gemeinsame Lösung finden", sind Kapp und Rebmann überzeugt. Deshalb wollen sie vermitteln und gleichzeitig eine Anlaufstelle für die Bürger der Enderlegemeinde sein - ohne hohe Hürden, wie es bei Parteien oder Mitgliedern des Gemeinderats offenbar oftmals empfunden werde. "Diese direkt anzusprechen, ist für viele Menschen, zumal die jüngeren, anscheinend nicht selbstverständlich", sagen die beiden Initiatoren. "Deshalb wollen wir eine weitere Möglichkeit etablieren, sich mit politischen Themen konstruktiv zu beschäftigen."

Tobias Kapp - der nicht nur im Kreisverband der Jungen Union aktiv und Sprecher des CDU-Ortsverbandes ist, sondern auch für die Christdemokraten im Gemeinderat sitzt - sieht sein Engagement aber nicht als Alternative zu seiner Parteiarbeit, sondern als Ergänzung. Ähnlich versteht Jens Rebmann - der stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins ist - seine Arbeit in der IG: "Einige Leute sind da anscheinend skeptisch und sehen unser Engagement als Bankrotterklärung der Parteien und gewählten Gremien an. Aber wir wollen ja explizit nicht mit dem politischen System brechen, sondern lediglich eine einfachere Teilhabe möglich machen und ein zusätzliches Angebot schaffen." Dazu zählen für die IG Zukunft neben Informationen in Pressemitteilungen und auf ihrer Internetseite auch neue Formen der Bürgerbeteiligung.

Anders als die IG Marktplatz sehen Kapp und Rebmann die Verwaltung auf einem prinzipiell guten Weg. "Selbstverständlich wurden bei der Planung des Marktplatz-Umbaus Fehler gemacht. Aber es gab doch immerhin Versuche, die Bürger einzubinden", so die IG-Initiatoren. "Und es wurden auch viele Vorschläge der Bürger in die Planungen eingenommen - die inzwischen gebaute zusätzliche Zufahrt zur Schwetzinger Straße am neuen Kreisel ist doch ein solches Beispiel."

Überhaupt würde die Arbeit der Lokalpolitiker - die sich zum großen Teil ehrenamtlich neben Job und Privatleben engagieren würden - von vielen zu negativ gesehen. "Auch hier werden künstlich Gräben aufgerissen", sind Kapp und Rebmann überzeugt. "Gemeinderäte sind doch auch nur Bürger."

Doch oftmals würde ihre Arbeit als Geklüngel verunglimpft - während gleichzeitig die Aktivitäten der IG Marktplatz grundsätzlich als Querulantentum beschimpft würden. Am Ende stünden dann Wut oder gar Hass - so gebe es immer wieder verbale Angriffe sowohl gegen Befürworter als auch Gegner der Marktplatzumgestaltung. "Ketsch hat eigentlich so viel Potenzial - aber durch diese Entwicklungen wird das gefährdet", sind die beiden jungen IG-Initiatoren besorgt.

Marktplatz nur ein Aspekt

Dass sie mit diesen Sorgen in der Enderlegemeinde nicht alleine sind, scheint die Resonanz auf ihre Neugründung zu beweisen: Zahlreiche Bürger haben die beiden jungen Initiatoren bereits auf ihr Projekt angesprochen, und auch ihre Internetseite wird rege besucht. Dazu kommen E-Mails von Privatpersonen und anderen Organisationen in Ketsch. Das Interesse an einem vernunftgesteuerten Dialog in der Gemeinde scheint also durchaus vorhanden zu sein.

"Wer sich mit diesem Ziel bei uns engagieren will, ist jederzeit willkommen - egal ob jung oder alt, ob permanent aktiv oder nur ab und zu dabei", erklären Tobias Kapp und Jens Rebmann unisono. Auch die Vielfalt der möglichen Projekte sei groß - das Thema Marktplatz sei nur ein Aspekt unter vielen. "Wir sind froh, wenn wir demnächst nicht mehr so stark im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen, sondern andere Bürger aktiv mitmachen und dadurch unsere Ideen und Projekte die volle Aufmerksamkeit erhalten."