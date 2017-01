Neuer Chorleiter meistert große Auftritte

Jens Hoffmann (r.) dirigiert an Weihnachten in St. Sebastian den Cäcilien-Chor, den Brühler Kirchenchor sowie das Kammerorchester Hockenheim.

KETSCH. Zum Auftakt der Jahreshauptversammlung berichtete Vorstandssprecherin Elfie Hemmerich über ein arbeitsreiches Jahr 2016 mit großen Veränderungen innerhalb des Chores und hieß in ihrer Begrüßung insbesondere Präses Pfarrer Erwin Bertsch, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marianne Faulhaber sowie den neuen Chorleiter Jens Hoffmann willkommen.

Der Rückblick begann mit einem Abschied: An Kirchweih verabschiedeten die Sänger Tamara Ibragimova als bisherige Chorleiterin mit Geschenken und großem Dank für die langjährige musikalische Tätigkeit. Seit dem 20. Oktober hat nun Jens Hoffmann das Amt übernommen. Er musste gleich in das volle Programm des Chorlebens eintauchen: Die Sänger hatten nur zwei Proben bis Allerheiligen, vier Wochen später dann schon die Amtseinführung von Heiko Wunderling als ständiger Diakon.

Pastoralmesse inszeniert

Wenig später stand nach dem Cäcilienfest noch Weihnachten mit der Pastoralmesse von Ignaz Reimann - gemeinsam inszeniert mit dem Brühler Kirchenchor und dem Hockenheimer Kammerorchester - auf dem üppigen Veranstaltungsplan. Nach dieser Rückschau verabschiedete Elfie Hemmerich Hilde Klein als langjährige Sängerin mit Blumen und Geschenken und dankte ihr für eine annähernd 70-jährige Treue zum aktiven Chorleben. Die Gesundheit lässt bei ihr weiteres Singen leider nicht mehr zu.

Außerdem dankte die Vorstandssprecherin Helga und Gerhard Siry als Mitstreiter im Vorstandsteam nach dem neuen Konzept für das angenehme Miteinander. Anschließend erläuterte Gerhard Siry diese Neukonzeption der Vorstandsarbeit. Dafür hatte Diözesanpräses, Stadtdekan und Dompfarrer Wolfgang Gaber in Freiburg im Februar höchstpersönlich seine Zustimmung erteilt. "Er nannte das neue Konzept eine vorbildliche und lobenswerte Lösung in unserem Cäcilien-Verband", so Siry.

Weiterhin erläuterte er das Vorgehen des Viererteams im Vorstand - von der Abstimmung der beiden Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit Brühl/Ketsch mit Pfarrer Erwin Bertsch und Jens Hoffmann, bis zur Stärkung der traditionellen ökumenischen Zusammenarbeit mit dem evangelischen Kirchenchor und dem evangelischen Posaunenchor. "Der aktuelle Mitgliederstand der aktiven Sänger beträgt 35, außerdem unterstützen rund 100 Mitglieder den Kirchenchor", erklärte Siry. Das Durchschnittsalter der aktiven Chormitglieder liege bei 73 Jahren, die durchschnittliche Mitgliedschaft bei stolzen 25 Jahren.

Auf Weisung von Präses Pfarrer Erwin Bertsch werde seit dem Vorjahr die kirchenmusikalische Landschaft in Brühl und Ketsch verändert und umstrukturiert. Dabei gehe es um die weitere Gewährleistung des Organistendienstes, die Koordinierung der verschiedenen kirchenmusikalischen Gruppen und das Entwickeln neuer Ideen, erläuterte Siry. Das hatte zwangsläufig einen Chorleiterwechsel für die beiden Kirchenchöre zur Folge. Der neue "Chef" Jens Hoffmann ist dabei in der Dirigenten-Riege seit 1928 der 15. Chorleiter.

Ausgebildeter Kirchenmusiker

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit standen wichtige Auftritte mit bereits festgelegten Liedern an. In dem kurzen Zeitraum entstand mit dem ausgebildeten Kirchenmusiker eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, so Vorstand Gerhard Siry.

Jens Hoffmann selbst lobte denn auch die Bereitwilligkeit der Sänger in der kurzen Zeit und sah die Zukunft positiv. Auch wenn sich das Freizeitverhalten gewandelt habe, hätten Chöre Zulauf, auch aus der jungen Generation, so der Chorleiter. Neue Strukturen auf hohem Niveau mit verfeinerter Qualität statt Quantität könnten bei jungen Menschen punkten.

Zum Thema Veränderung oder Verwandlung nannte Pfarrer Erwin Bertsch kirchliche Beispiele, wie das Brechen des Brotes oder die Liturgie auf Latein: Da seien nur die Formen geändert worden, nicht aber die Inhalte. Schatzmeister Günter Hemmerich erläuterte schließlich die Einnahmen und Ausgaben des Vereins, und Revisorin Juliane Billmaier bestätigte ihm am Ende einwandfreie Buchführung.