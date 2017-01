Rhythmisch pulsierender Regen

Ketsch. Nach der Winterpause kehrt die etablierte Veranstaltungsreihe "Kirchenkino", die von der katholischen und der evangelischen Gemeinde ökumenisch getragen wird, ins Central zurück. Doch der erste Termin im neuen Jahr am Montag, 30. Januar, ist keine normale Filmvorführung: Ab 19 Uhr spielen stattdessen die vier Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde in einer besonderen Multimediashow die Hauptrolle.

"Der Zyklus der Elemente" zeigt in bewegten Bildern die verschiedenen Facetten der vier Elemente. Ebenso vielfältig wie jedes einzelne Element ist die Musik des Films, welche die Sinneseindrücke verstärkt: Dabei erzeugt die Mehrkanaltontechnik des Central-Kinos einen einzigartigen räumlichen Eindruck der Klänge und Geräusche, werben die Veranstalter. Live dazu gespielte Soloinstrumente setzen feine Akzente.

Das Wasser-Element führt den Besucher vom Blick aufs Meer, den Strand und den Wellen hin zur Unterwasserwelt, bevor der rhythmisch pulsierende Regen sich über die Leinwand ergießt. Anschließend geht es hoch in die Luft, um aus der Vogelperspektive die Wolken zu betrachten. Der menschliche Atem mit seinem regelmäßigen Wechsel von Aus- und Einatmen mündet im Hauch der feinen Tropfen, mit denen der Morgennebel die Enderlegemeinde verhüllt.

Schöpfung als großes Thema

Nach einem rockig-lebhaften Vogelflug entstehen aus kleinen Funken große Flammen, von denen Rauch und Asche übrig bleiben. Der gesprochene Schöpfungstext über die ersten sieben Tage aus dem Buch Mose bildet den Rahmen für das Element Erde.

Schon 1995 haben sich der Schwetzinger Bezirkskantor Detlev Helmer und Uwe Dittes kirchenmusikalisch mit dem Thema "Schöpfung - die Erde bewahren oder zerstören" auseinandergesetzt. Die Umsetzung der Schöpfungsgeschichte in Bild und Ton gelang damals mit Diaprojektionen und Musik aus elektronischen und akustischen Klangerzeugern wie Synthesizer, Schlagzeug und Kirchenorgel.

Die Weiterentwicklung dieser Anfänge - das Klangbilder-Konzert im Jahr 2012 - fokussierte sich auf Musikstücke, in denen Wasser eine tragende Rolle spielte. Unterstützt von Flötenklängen ließen Detlev Helmer und Uwe Dittes dann zwei Jahre später die Zuhörer in die luftigen Klangwelten eintauchen. Passend zum Reformationsjubiläum ist 2017 die Aufführung der Feuer-Musikstücke in der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen geplant. Die Multimedia-Show "Der Zyklus der Elemente" verbindet nun die überarbeiteten Musikstücke der einzelnen Elemente zu einem Gesamtwerk.

Musikalisch ist der Zyklus der Elemente eine Mischung verschiedenster Stilrichtungen, geprägt von den Möglichkeiten der elektronischen Klangerzeugung. Ruhige und getragene Melodien wechseln sich ab mit perkussiven und lebhaften Passagen. Traditionell anmutende Stücke verschmelzen mit Rockmusik zu einer interessanten und abwechslungsreichen Mischung.

Bibeltexte, die sich auf die verschiedenen Eigenschaften und Eigenarten der Elemente beziehen, dienten als Quellen der Inspiration. Im Luft- und Feuerteil erscheinen die Texte zu Beginn der einzelnen Stücke. Für das Element Erde liest Alexandra Dittes die Schöpfungsgeschichte begleitend zur Musik vor.

Der Urheber und Komponist dieser besonderen Show, Uwe Dittes, wird beim Kirchenkino anwesend sein und im Anschluss zum Gespräch bereitstehen. Dazu gibt es Brot und Wein vom Organisationsteam. Der Eintritt beträgt 5 Euro.