KETSCH. Die Zeit des Wartens ist vorbei - das Kirchenkino im Central startet am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr, mit "Zyklus der Elemente" ins Kirchenkino-Jahr 2017. Das Werk von Dr. Uwe Dittes (Bild) verbindet Geräusche, Musik, Sprache, Text und eindrucksvolle "bewegte" Bilder, bringt die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Welt, der Schöpfung in vielen Facetten intensiv nah. Wir haben den 49 Jahre alten vierfachen Vater und "Development Architect" befragt, was ihn zur synthetischen Musik brachte, weshalb die Schöpfungsgeschichte Inhalt der Multimediashow ist und was den Reiz des Erlebens im Kino ausmacht.

Herr Dittes, wie lange machen Sie schon Musik? Was war der Auslöser das Musizieren zu beginnen?

Dr. Uwe Dittes: Gefühlt eine Ewigkeit: Sanfter elterlicher "Druck" mit Akkordeon-Unterricht im Grundschulalter war der Auslöser. Zum Schlagzeug-Spielen kam ich, weil mein Vater für die Alten Herren des SV98 Schwetzingen ein altes Schlagzeug angeschafft hatte. E-Gitarre, der erste Synthesizer und ein E-Bass kamen im Konfi-Alter dazu. Eines der Schlüsselerlebnisse fürs Komponieren von elektronischer Musik, war dann der Besuch des "Tangerine Dream"-Konzerts in Mannheim 1982. Musikalisch sehr prägend war Gerd Niemann, der ehemalige Dirigent des Akkordeonorchesters der Musikfreunde 1929 Oftersheim. Die Zusammenarbeit mit Detlev Helmer (Kirchenmusikdirektor, evangelische Gemeinde Schwetzingen) bei der Umsetzung von Musicals der jungen Kantorei addiert sich. Aktuell unterstütze ich am Schlagzeug einige Chöre und die evangelische Kirchengemeinde in Ketsch. Musikmachen war und ist für mich ein guter Ausgleich zum Alltag.

Die Schöpfungsgeschichte ist ein großes Thema, wie kamen Sie auf die Idee, diese in Musik und Bilder umzusetzen?

Dittes: Diese Idee entstand schon 1994. Gedanken zur Bewahrung und über die Zerstörung der Schöpfung waren dabei die Basis. Die Schöpfungsgeschichte ist der "Klassiker" für das Thema "Bewahrung der Schöpfung". Die Erstaufführung meines Beitrags mit Diaprojektion fand im Rahmen eines Kirchenkonzerts 1995 in der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen statt. Leider ist das Thema der Zerstörung der Schöpfung aktueller denn je. Dagegen hilft, sich bewusstzumachen, wie einzigartig und schön, aber auch empfindlich und zerbrechlich die Elemente der Schöpfung sind.

Ein christliches Thema ist der rote Faden des aktuellen Werks, wie sind Sie die Umsetzung angegangen?

Dittes: Das Grundgerüst für den Zyklus der Elemente bilden die beiden Konzerte zum Thema "Wasser" (2010) und "Luft" (2014), die in Schwetzingen aufgeführt wurden. Meine Kompositionen waren dabei ein Teil des Konzerts. Für den "Luft"-Teil des Zyklus gibt es Bibelstellen, die als Einleitung passen. Der "Feuer"-Teil ist letztes Jahr komplett neu entstanden. Zitate hierfür zu finden ist schwierig - fast alle sind eher düster und negativ. Ein positives stammt aus dem Buch Sirach: "Du kannst einen Funken anblasen, dann wird er zur Flamme; du kannst auch darauf spucken, dann verlöscht er - und beides machst du mit demselben Mund!" Völlig neu sollte der "Erde"-Teil werden, allerdings war ich mit den ersten Ideen nicht zufrieden. "Bewährtes" habe ich mit geändertem Equipment und Kompositionsprogramm einem Remake unterzogen.

Wo haben Sie die Bilder fotografiert, wo überall gefilmt?

Dittes: Gefilmt im eigentlichen Sinne haben wir gar nicht: Es sind zum Großteil bewegte Fotoaufnahmen, ergänzt mit Computeranimationen. Die Bilder stammen sowohl aus Schwetzingen und Ketsch, als auch aus schönen Orten in England, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Staaten.

An welchem Platz entstehen die Kompositionen, wo führen Sie ihre Ideen in der Multimediashow zusammen?

Dittes: Die Musikkompositionen entstehen daheim am Laptop per Spezialprogramm. Der Computer erzeugt auch die meisten der synthetischen Klänge und Effekte. Eingespielt werden die Synthesizer- und Schlagzeugpassagen per Synthesizer-Tastatur. Normalerweise verwende ich diese Musikspuren als Stereo-Playback, um live dazu Instrumente zu spielen. Für das Kirchenkino wurden zunächst die Musikspuren auf das Dolby-Surround-Format abgemischt. Die bewegten Bilder sowie die Computeranimationen wurden in kleine MP4-Videodateien umgewandelt und mit der Musik synchronisiert. Die zeitraubende Umwandlung ins kinotaugliche Videoformat hat dankenswerterweise Hansdieter Gehres vom Central Kino vorgenommen.

Inspirieren die Bilder Sie zur Musikauswahl oder sind die Töne zuerst da?

Dittes: Meistens sind zuerst die Töne der Musik entstanden, bevor die passenden Bilder dazu ausgesucht wurden. Manchmal dienen auch bestimmte Motive - wie etwa Fotos der Rheininsel im dichten Nebel - als Quelle der musikalischen Inspiration. Und dann wäre da noch der "externe Einfluss" - die Qualitätskontrolle durch Familie und Freunde: So bekam das "Feuer"-Stück eine völlig neue Fassung. Die ursprüngliche Komposition ließ bei meiner Frau kein Zeichen von Zustimmung oder Begeisterung erkennen.

Können Sie mit ihren eigenen Worten umschreiben, was die Zuschauer erleben werden?

Dittes: Eine Mischung verschiedenster Stilrichtungen geprägt von elektronischer Klangerzeugung. Ruhig, getragen, perkussiv und lebhaft wechseln sich Passagen ab. Traditionell Anmutendes verschmilzt mit Rockmusik. Synchron zu den visuellen Eindrücken werden musikalische Spannungsbögen aufgebaut, um die passende akustische Atmosphäre für die Bilder zu schaffen. Wer sich darauf einlässt, den entführt das Projekt für 90 Minuten in eine farbenprächtige und vielfältige Welt der bewegten Bilder.