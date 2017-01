Schüler schreiben Filmmusik

Ketsch. Musikalisches Talent auf der großen Leinwand: Schüler der Musikschule Tatjana Worm haben Musik zum Spielfilm "Der kleine Prinz hinter den Spiegeln" von Regisseur Alexander Borodynja komponiert. Wie die Musikschule mitteilt, fand die Premiere bereits Ende Dezember im "Cinema Paradiso & Arte" in Ludwigshaven statt. In diesem Jahr soll der Film auch auf einem Kurzfilmfestival in London gezeigt werden.

Der Kinostreifen ist ein Spiel mit den berühmten Literaturklassikern "Der kleine Prinz" und ,,Alice im Wunderland". Das Besondere an diesem Film war die Idee des Regisseurs: Die Musik sollte von Kindern und Jugendlichen stammen. "Die Früchte des jährlichen Kompositionsfestspieles des Vereins TonArt und der Musikschule Tatjana Worm wurden dabei geerntet", heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Einige fertige Kompositionen, die schon beim Festspiel aufgeführt wurden, wurden an den Film angepasst. Zu anderen Szenen - insbesondere zu Stummfilmszenen - wurde Musik extra komponiert, was für die jungen Künstler neu, schwer und gleichzeitig interessant war.

"Regisseur Alexander Borodynja arbeitete mit einem enormen Spürsinn und Professionalität mit den ,Laien', wie dem erst achtjährigen Hauptdarsteller Frederico D'Angelo und den Musikern der Musikschule, die auch erst zwischen sieben und 16 Jahre alt waren", erzählt Tatjana Worm.

Vielfarbiger Klangteppich

"Seinen Filmstil passte er der Musik der Kinder an, belebte die Szenen in einem gekonnten Kinorhythmus und griff perfekt nach den in der Kinosprache umgesetzten polyphonischen Mitteln - wie dem Krebsgang, der Umkehrung, der Übermäßigung oder der Verminderung." Das Ergebnis sei deshalb etwas Besonderes, so die Leiterin der Musikschule: "Es ist ein enorm musikalischer Film geworden, nicht nur, weil der vielfarbige Klangteppich eine sehr große Rolle in den Ausdrucksmitteln des Filmes übernommen hat, sondern auch, weil er nach musikalischen Gesetzten aufgebaut ist. Es war eine bereichernde Erfahrung für mich und vor allem für die jungen Musiker, deren Kreativität gefragt wurde."

Regisseur Alexander Borodynja betonte bei der Nachbesprechung die ausgesprochene Bildhaftigkeit der Musik der jungen Musiker. Er äußerte den Wunsch, weiterhin mit den jungen Komponisten zu arbeiten und so weitere ungewöhnliche Projekte dieser Art umsetzen zu können. beju/zg