Schüler stoppen Stromfressmonster

Ketsch. Mit Strommessgeräten unter dem Arm hatten die Schüler der 4b ihr eigenes Zuhause unter die sprichwörtliche Lupe genommen: Gibt es Stromfressmonster in den eigenen vier Wänden? Wie nachhaltig wirtschaften eigentlich die eigenen Eltern? Brummt und summt ein Gerät auch dann noch, wenn es längst ausgeschaltet ist?

Sie wurden schnell fündig: Der Fernseher im Wohnzimmer verbraucht noch 1,6 Watt, das heiß geliebte Hoverboard im Kinderzimmer glatte 34 Watt. Und das Radio? Von 196,8 Watt im Betrieb senkte es sich auf immer noch beträchtliche 26,3 Watt Verbrauch. Kein Wunder: Alleine in Baden-Württemberg generiert der ständige Stand-by-Betrieb von Geräten Energieverluste im Wert von rund 250 Millionen Euro im Jahr.

Alle kennen die Zeitschaltuhr

"Wir verbrauchen mehr Energie, als wir denken": Für Umweltpädagogin Anita Köhler ließ sich das Erstaunen der Kinder in einen kleinen Satz packen, während der Energieexperte Michael Boeke sich die nächsten Geräte und Kabel vornahm. Dieses Mal in ihrem zweiten "Zuhause", dem Klassenzimmer der Neurottschule.

Der Experte hatte ihnen viele Alltagsgegenstände mitgebracht, deren Stromverbrauch sich regulieren lässt: ein Solar-Taschenrechner, eine abschaltbare Steckerleiste, ein Akkuladekabel, eine Taschenlampe mit Kurbel, eine Zeitschaltuhr. "Kennt ihr die?", wollte Boeke von den Kindern wissen und erhielt prompt die sachkundige Antwort: "Ja, vom Aquarium."

Wie aber steht es um den kleinen bunten Zettel mit vielen Balken und Buchstaben? "Den kenne ich von den Verpackungen der Birnen", weiß das nächste Kind. Ganz klar, das Energielabel ist in den Kinderzimmern und -köpfen längst angekommen. Vier Stunden lang ging es nicht nur in der Klasse 4b der Neurottschule um Klima, Energie und "Stand by."

Rektor Joachim Rumold freute sich, dass er das Projekt, das das Land komplett finanziert, initiieren konnte. "Als ich das Angebot gelesen hatte, schickten wir gleich die Bewerbung raus", erzählte der Schulleiter, der schon viele Projekte zugunsten des Umwelt- oder Kunstwissens der Schüler ins Leben rief, und betonte zugleich, dass "ich es für wertvoll erachte, das Bewusstsein durch Experten zu fördern, auch wenn wir als Lehrer breit aufgestellt sind."

Für die Kinder aber sei es eine gute Erfahrung, Wissen von externen Spezialisten vermittelt zu bekommen. "Dass wir dann in der Sparkasse noch einen Sponsoren gefunden haben", so Rumold, "ist natürlich besonders schön."

Peter Ickrath, Filialdirektor für Brühl und Ketsch, zeigte sich begeistert von so viel Enthusiasmus unter der Schulleitung und den Schülern: "Einfach das Licht hinter sich ausmachen, spart viel ein." Denn gerade hatte ihm einer der Schüler vom großen Bruder erzählt. Der hatte "eine Party" im Kinderzimmer veranstaltet. Nachdem alles rum war, brummte nur noch eines: die Glühbirne an der Decke. "Der hat einfach vergessen, die auszumachen", so Jonas. Und Amelie nickte kräftig: "Stecker aus den Steckdosen zu ziehen, ist gut."

Koffer voller Glühbirnen

Und dann legten die Kinder erst richtig los: Wie funktioniert eine Magnetspule? Wie speichert eine Solarzelle die Energie? Warum sollte man LED-Lampen kaufen? Bestens mit Wissen ausgerüstet, konnten sie selbst schwierige physikalische Zusammenhänge erklären. "Das ist gut, denn so tragen sie alles in ihre eigene Lebenswelt und binden automatisch die Eltern mit ein", freute sich Klassenlehrerin Petra Kurz.

Sie blickte mit den Kindern in einen Koffer voller Glühbirnen und erkundete deren individuellen Stromverbrauch. Amortisieren sich eigentlich die Kosten für die teureren LEDs? "Klar", tönte es ihr geschlossen entgegen, "weil sie fünfmal so lange halten." Und die - da wussten die Kinder gleich Bescheid - würden sie auch der Sparkasse für ihre Filialen empfehlen.