Sie hat noch nie Salat gegessen

Ketsch. 1917 war für die Welt bestimmt kein gutes Jahr. In Europa beherrschte der Erste Weltkrieg das Geschehen. Deutschland war noch keine Bundesrepublik, sondern das sogenannte Deutsche Kaiserreich. Wilhelm II. regierte. Berühmte Menschen wie John F. Kennedy oder Heinrich Böll wurden geboren. In Ketsch erblickte auch jemand das Licht der Welt: Thekla Geschwill.

Sie feierte gestern ihren 100. Geburtstag und ist damit die älteste Ketscherin. Dafür wurde für sie im Rathaus ein Empfang ausgerichtet. Zwar freute sie sich darüber, dass ihre Familie dabei um sie versammelt war, aber wer sich mit ihr unterhielt, merkte auch, dass Thekla Geschwill nicht sehr gern im Mittelpunkt steht. "Ach, ich habe einfach mein Leben gelebt, mit meinem Mann und meinen Kindern", sagt sie, wenn man sie fragt, auf was sie gerne zurückblickt.

Sie hatte neun Geschwister

"Sie haben von der Zeitgeschichte mehr gesehen, als man sich für ein Menschenleben vorstellen kann und sicherlich viele gute, aber auch schlechte Zeiten erlebt", sagte Bürgermeister Jürgen Kappenstein in seiner Ansprache. Er zählte außerdem einige Daten aus ihrem Leben auf. Geboren wurde sie als Thekla Abel in Ketsch als das Zweite von zehn Kindern. Sie wuchs mit sieben Schwestern und zwei Brüdern auf, von denen fünf noch leben.

Von 1935 bis zur Geburt ihres ersten Kindes 1941 arbeitete sie in der Firma Zündholz. Dort lernte sie dann auch ihren Mann August kennen, den sie 1939 heiratete. Vier Kinder bekam sie: Klaus, Erhard, Ernst und Rita. Mit ihrem Mann feierte sie die Diamantene Hochzeit, durfte danach sogar noch weitere fast vier Jahre mit ihm verbringen, ehe er 2003 starb.

"Alles war gut, so wie es war", meinte Thekla Geschwill. Und genau dafür bewundert sie ihre Tochter Rita. "Diese Gabe muss sie vonseiten der Abel-Familie haben, dass sie die Dinge so nehmen kann, wie sie sind", verriet die 64-Jährige.

Das Geburtstagskind hat mittlerweile zwei Enkelkinder und sogar drei Urenkel. "Wir sind ein ganzer Clan in der Enderlegemeinde", witzelte ihr Sohn Erhard. Und als Ur-Ketscherin wurde ihr natürlich zum 100. Geburtstag die Ehre zuteil, sich in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen zu dürfen.

Aber auch materielle Geschenke hatte Jürgen Kappenstein für sie dabei. Ein Buch mit dem Titel "100 Jahre", "da können Sie noch einmal nachschauen, was Sie alles erlebt haben". Außerdem noch einen Restaurant-Gutschein für ein festliches Menü und einen bunt leuchtenden Blumenstrauß. Auch Grüße unseres Landesvaters, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, hatte er für sie dabei.

Marianne Faulhaber, Vorsitzende des katholischen Pfarrgemeinderates, hatte einen Geschenkkorb mit leckerem Inhalt dabei und beglückwünschte Thekla Geschwill für ihr Gottvertrauen, "dass sich sicher nie verlassen hat, dass du heute so lächelnd im Kreise deiner Lieben sitzt."

Was ist Thekla Geschwills Geheimrezept für solch ein langes Leben? "Nun, zum einen hat sie gute Gene, denn ihre Eltern sind auch 94 und 97 Jahre alt geworden", verriet ihre Tochter Rita. Aber sie selbst hatte einen ganz anderen, vielleicht auch mit einem Augenzwinkern zu genießenden Tipp: "Ich habe noch nie Salat gegessen. Und Tomaten auch nicht. Obst dafür jede Menge."

Jeden Tag liest sie die Zeitung

Und obwohl ihr manches schon schwerfällt, sie beispielsweise einen Rollator hat, lebt sie doch noch zu Hause und versorgt sich weitgehend selbst. "Und normalerweise lese ich jeden Tag die Zeitung und löse Kreuzworträtsel", erläuterte die 100-Jährige, "und dann schaue ich auch noch sehr gerne Quizsendungen im Fernsehen." An ihrem Ehrentag genoss sie die Anwesenheit ihrer Liebsten, die wissen, was sie an ihr haben. "Sie hätte keine bessere Mutter sein können", meinte beispielsweise Sohn Erhard und wünschte ihr, "dass sie noch mindestens 110 Jahre alt wird und vor allen Dingen so gesund bleibt."

Auch Tochter Rita wünschte ihr, "dass sie ihre Zufriedenheit bewahrt." Aber so, wie Thekla Geschwill mit den Gästen des Empfangs plauderte und ihr Lächeln nicht nachließ, braucht man sich da keine Sorgen zu machen.