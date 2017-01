Tommy R. Möbius verlässt das Seehotel

Ketsch/Schwetzingen. Gastronomischer Paukenschlag gestern Abend im Seehotel: Am Rande der legendären Küchenparty mit Sternekoch Tommy R. Möbius verkündeten die Inhaber Susanne und Hans Keppel, dass es die letzte dieser Art am Anglersee der Enderlegemeinde sein werde. Nach rund fünfeinhalb Jahren als Küchenchef verlässt Möbius das Familienhotel mit angeschlossenem Spitzen-Restaurant "Die Ente" Ende Februar. Ab April will er mit seiner Frau Elnaz zusammen in Schwetzingen "Lebensmittel in den Mittelpunkt stellen", nebst angeschlossenem kleinen Lokal. Wie zu erfahren war, könnte das Projekt in der Oststadt angesiedelt sein. Details wollte Möbius gestern Abend noch nicht nennen. "Das wird kein Restaurant im klassischen Sinne", erklärte der 42-Jährige. "Ich sage es mal so: Das wird ein Kracher, aber anders."

Im Seehotel wird es damit im Jubiläumsjahr seines 45-jährigen Bestehens (wir werden noch ausführlich berichten) einige gastronomische Veränderungen geben. Der bisherige Sous-Chef Christian Kesselring wird die Leitung übernehmen und will "eine zeitgemäß gestaltete Küche, die sich auf die vielseitigen Erfahrungen der letzten Jahre stützt", etablieren. Der 36 Jahre alte Kesselring ist bereits seit seiner Lehre im Seehotel angestellt und hat seit sieben Jahren eine leitende Funktion in der Küche der "Ente". "Wir legen unser Spitzen-Restaurant ,Die Ente' und das etwas legerere ,Esszimmer' zusammen und wollen eine etwas allgemeinverbindlichere Karte einführen", erklärte Inhaber Hans Keppel, der das Seehotel seit 30 Jahren leitet. Sein Ziel sei es immer schon gewesen, dass sich die Gäste wohl fühlen und ganz entspannt gehobene Hotellerie und Küche genießen könnten.

Neue Karte ab dem 6. März

"Wir hatten immer ein besonderes Restaurant, und dabei wird es bleiben", sagte Susanne Keppel. "Auch wenn wir das Ziel, einen Stern vom Guide Michelin verliehen zu bekommen, nicht mehr verfolgen werden." Eben dieser Stern, den Möbius in seinen knapp sechs Jahren stolze sechsmal für "Die Ente" erkocht hatte, wird bis zur nächsten Bewertung des Restaurants im November erhalten bleiben. "Der Stern wird natürlich nicht zurückgegeben", erklärte er. "Und ich werde auch nicht völlig aus dem Seehotel verschwinden. Ich helfe meinem Nachfolger beim Übergang und habe mit ihm zusammen die neue Karte erstellt."

Auf dieser Karte, die ab dem 6. März gelten wird, fänden sich "lockere und frische" Variationen. Die Gerichte, die zunächst angeboten werden sollen, liegen preislich bei unter 30 Euro pro Hauptgang. Neben Tatar vom schottischen Lachs findet sich hier Risotto mit Zitronenthymian und Parmesan oder gegrillter Steinbutt mit Avocado, grünem Spargel und Tomatenbutter. "Wir werden diese erste Karte selbstverständlich regelmäßig anpassen", erklärte Inhaberin Susanne Keppel. "Vier bis fünf Wochen nach der Umstellung beginnt ja die Spargelsaison - und da werden wir wie gewohnt einen Schwerpunkt setzen."

Im Guten auseinander

Sowohl Möbius als auch die Inhaberfamilie Keppel betonten im Gespräch zu den Veränderungsplänen, dass sie im Guten auseinandergehen würden. "Es ist für uns nicht verwunderlich, dass Tommy geht - und wir freuen uns, dass er in Schwetzingen bleibt", sagte Hans Keppel. Auch der Sterne-Koch war voll des Lobes für die vergangenen Jahre im Hotel am Anglersee: "Wir haben hier einen super Job machen und zu Familie Keppel eine innige Beziehung aufbauen können. Und diese persönliche Ebene bleibt natürlich auch nach dem Wechsel erhalten."

Neben der inhaltlichen Ausrichtung der Gastronomie im Seehotel werden sich ab März auch die Öffnungszeiten des neuen Restaurants verändern. Von Montag bis Freitag wird mittags von 12 bis 14 Uhr und abends von 18 bis 22 Uhr geöffnet sein. Samstags öffnet die neue "Ente" ausschließlich von 18 bis 22 Uhr, sonntags ist Ruhetag.