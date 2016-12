Viel zu tun für Sicherheit und Vergnügen

Mehr als 500 Kilometer, bis nach Zelezny Brod in Tschechien, ist der weiteste Ballon des Jahres 2016 beim Wettfliegen des Backfischfests gekommen - Günter Perner freut sich darüber und zeigt den Fundort auf einer Karte im ASV-Büro. © mertens

Ketsch. Wir treffen Günter Perner kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Eigentlich wollen wir über das Winterlager des Backfischfests sprechen und die Vorbereitungen für 2017. Doch die Bürger der Bundesrepublik sind immer noch von der Gräueltat schwer irritiert - da muss der Verantwortliche in Günter Perner erst recht einen Schrecken bekommen haben, oder? Immerhin ist Perner Vorsitzender des ASV Ketsch und damit quasi der Kopf eines der größten Volksfeste der Region: des Backfischfests. Jedes Jahr nutzen rund 150 000 Menschen die Gelegenheit, auf diesem traditionellen Fest das Leben zu feiern - so wie auch auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Gibt es da überhaupt keine Angst vor der Gefahr?

Fest steht: Es fällt schwer, an diesem Morgen über das Winterlager des Backfischfests zu sprechen. All die verstauten Tische, Bänke, Zelte, die in gut sieben Monaten wieder aufgestellt werden wollen, um die Freunde des Frohsinns zu begrüßen. Doch dann sagt Günter Perner diesen Satz, der ähnlich wie der klingt, den Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Anschlag in Berlin gesagt hat: "Jeder muss diese Entscheidung für sich treffen, und man sollte definitiv mit offenen Augen durch den Tag gehen - doch wir werden alles dafür tun, dass die Menschen auf dem Backfischfest auch in Zukunft ihre Freizeit gestalten können, wie sie das wollen. Denn das Backfischfest ist für uns ein Fest aus Überzeugung!" Der Satz klingt wie eine Befreiung - und hat dabei durchaus seine Begründung.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Polizei gemeinsam mit der Gemeinde und dem ASV ein enges Sicherheitsnetz erarbeitet, mit dem man die Festbesucher schützte - und in Kombination mit Security-Kräften auch potenziell neuen Gefahrenlagen Rechnung trug. Mit anderen Worten: "Es wird das Bestmögliche dafür getan, alle abschätzbaren Risiken zu berücksichtigen", wie Perner ohne jeden Zweifel feststellt.

Klare Worte für einen Mann, der in diesen Tagen auch anderes zu bewerkstelligen hat. Denn die Backfischfest GmbH mag den wirtschaftlichen Betrieb des Fests sichern, doch Perner hat auch einen Verein mit 400 Mitgliedern zu führen. Die Verträge mit den Schaustellern sind gerade in der Post, die musikalischen Kapellen werden mit Festwirt Armin Reichelt bereits im Frühjahr endgültig abgestimmt und auch die kulinarischen Schwerpunkte zu spezifischen Themenabenden stehen derzeit noch zur Diskussion.

Rechtliche Formalitäten

Viel mehr denkt der ASV-Vorsitzende gerade an all die rechtlichen Formalitäten, die Gewässer-Reservierungen für Freundschaftsfischen, die Arbeiten am eigenen See - und natürlich an das eigene Winterprogramm. Und mit dem steht einiges zu erwarten. Denn der ASV wartet nicht nur mit einem Workshop auf, bei dem Friedrich Reiß allen Interessierten am 20. Januar die Kunst des Messerschleifens beibringen wird, auch beim Räucher-Lehrgang mit Manfred Fritscher gibt es am 17. und 18. Februar einiges zu lernen und zu verkosten.

Und für alle Gourmets unter den Fischern hat sich der Verein mit dem "Kochen für Fischer"-Abend am 31. März in Kooperation mit der Enderle-Chuchi um den ehemaligen Bürgermeister Hans Wirnshofer etwas ganz Besonderes ausgedacht. "Immerhin geht es beim Fischen ja nicht nur um eine Form von Erbeutung, sondern vor allem auch um die Verwertung", wie Günter Perner im Gespräch klarstellt.

Wenn Perner nach diesen Ankündigungen ergänzt, man wolle den Bürgern diese kostenlosen Angebote zur Verfügung stellen, um die "ganz enge Verbundenheit zur eigenen Gemeinde" zu unterstreichen, ist das nicht nur ein unverkennbares Zeichen von Nähe - wir sind mit einem Mal plötzlich doch wieder beim Backfischfest. Denn Ende November sind die zehn Gewinner des Ballonwettfliegens gekürt worden (wir berichteten). Seit Angedenken findet es statt - Perner kokettiert an diesem Morgen sogar mit der Anekdote, dass heute so manche Mutter mit ihrem Kind zur Gewinnausgabe kommt, die als kleines Mädchen selbst einmal etwas gewonnen hat.

An der Tradition festhalten

Die Zeichen sind klar: Man wird in Ketsch an der Tradition festhalten. "Ich sehe auch keinen Grund, an Dingen, die sich über lange Zeit bewährt haben, etwas zu verändern", beruhigt Perner die treuen Besucher - und blickt dennoch auf das 66. Fest voraus, das vom 4. bis 13. August über die Bühne gehen wird.

Dazu gehört für den Vorsitzenden nicht nur der analytische Besuch auf den Backfischfesten in Worms und Speyer, um sich Anregungen zu holen: Auch eine kritische Selbstbefragung gehört dazu. Doch mit Langos und Flammlachs als kulinarischen Alternativen ist Perner hochzufrieden, mit dem irischen Abend samt Guinness-Ausschank und den Radspitz-Partys nicht minder.

Und so darf der ASV-Chef im Frühjahr inhaltlich gestärkt den Herausforderungen entgegensehen, die ihn - nicht nur, aber auch und vielleicht vor allem, beim Thema Sicherheit - erwarten werden. Die Vorfreude auf das nächste Backfischfest bleibt also trotz aller Sorgen ungetrübt.