Volkswandertag als Jahreshöhepunkt

Ketsch. Ihrer Satzung gemäß führen die Kurpfalz-Wanderer aus der Enderlegemeinde jeweils im Januar eines jeden Jahres ihre Hauptversammlung durch. Diese fand diesmal im Saal des Gasthauses "Goldenes Lamm" statt. Mit dem Vortrag der Jahresberichte durch die einzelnen Vorstandsmitglieder konnten die Mitglieder aus erster Hand in Erfahrung bringen, was der Wanderverein alles bewältigt hatte. Vorsitzender Dr. Walter Uhrig (kleines Bild) konnte freudig feststellen, dass der Saal bis auf den letzten Platz besetzt war.

Er gab den Anwesenden in seinem Jahresbericht bekannt, dass das vergangene Jahr als sehr arbeits- und zeitintensiv betrachtet werden könne. Er sprach allen Helfern seinen Dank für die aktive Mitarbeit im Vereinsgeschehen aus. Die Wanderkameraden hätten viel Freizeit für den Verein geopfert. Als Dank und Anerkennung für diese vielen ehrenamtlichen Stunden habe sich die Vorstandschaft entschlossen, das schon zur Tradition gewordene Helferfest und die Jahresabschlussfeier für diesen fleißigen Personenkreis durchzuführen.

Schließlich kam der Vorsitzende auf die Durchführung des internationalen Volkswandertages, für welchen die Kurpfalz-Wanderer verantwortlich zeichneten, zu sprechen. Diese "Großveranstaltung" verlief problemlos und Wanderer aus nah und fern, zum großen Teil mit den eigenen Fahrzeugen angereist sowie mit sieben Bussen, zollten dem Verein aus der Enderlegemeinde hohen Respekt für die ausgezeichnete Markierung der zwei Wanderrouten sowie das Bereitstellen von Getränken und Speisen.

Der Vorstand Vorsitzender: Dr. Walter Uhrig, Zweiter Vorsitzender und Stellvertreter: Peter Nauth, Kassierer: Rolf Dusberger

Presse: Dr. Walter Uhrig, Schriftführerin: Marion Seitz, Beisitzer: Ludwig Markl, Erich Maag, Gerätewarte: Inge Fabritz, Ingrid Reschka, Ludwig Markl, Wanderwart: Erich Maag, Wirtschaftsausschuss: Ingrid Reschka, Veronika Pfister, Kassenprüfer: Alfons Bamberg, Margit Kolb zg

Der Vorsitzende beendete seinen Rechenschaftsbericht mit den Worten des scheidenden amerikanischen Präsidenten Barack Obama: "Yes we can" (Ja, wir können). "Ja, wir können auch in Zukunft darauf bauen, weiterhin der Bevölkerung Veranstaltungen anbieten, welche gepaart sind mit Fröhlichkeit, Gemütlichkeit und Freude an der Gemeinsamkeit und dazu noch Bewegung in der freien Natur", machte er deutlich.

Homepage mit Informationen

Sein Stellvertreter Peter Nauth zeigte den Anwesenden auf, dass die monatlichen Buswanderfahrten sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen. Die Reisebusse sind zu 95 Prozent ausgebucht. Erwähnung fand auch die Homepage des Vereins, welche durch über 1200 Besuche das Interesse der Bevölkerung auszeichne. Weiter fuhr Peter Nauth fort, dass es wünschenswert sei, dass sich vermehrt die jüngere Generation dem Wandergeschehen zuneigen und dem Wanderverein beitreten würde. Jedenfalls können die Kurpfalz-Wanderer zum Jahresende über 120 Mitglieder verzeichnen.

Die Kassenprüfer konnten dem Kassierer Rolf Dusberger nach seinem Bericht eine einwandfreie und sorgfältige Kassenführung bescheinigen, so dass im Anschluss daran der gesamte Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Im Anschluss daran folgten die Neuwahlen sämtlicher Vorstandsmitglieder. Die Wahlen verliefen problemlos. Nach der Gratulation der gewählten Vorstandsmitglieder fand noch ein gemütliches Beisammensein statt. uh