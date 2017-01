Von den Chefs gibt es ausschließlich Lob

KETSCH. Buba ist geflüchtet, aus Gambia. Sein Zukunftswunsch? "Ich bin so stolz, dass ich mit der Pflege der älteren Menschen ein wenig zurückgeben kann, was ich hier erlebe, denn diese Menschen waren daran beteiligt dieses Land aufzubauen, in dem ich heute lebe, das meine neue Heimat ist." Es spricht eine derartige Herzenswärme aus dem Gambier, dass starker Applaus im Central Kino einsetzt.

Als Praktikant im Seniorenheim Avendi hat er mit vier weiteren Flüchtlingen in den Job des Altenpflegers hineingeschnuppert. Im Nachgang des aktuellen Films "Das Mädchen Wadjda" in der Reihe "Sun Day Movies" sprach er zusammen mit Thaier Al-Madani (Geschäftsführer Geohand, Leimen), Dirk Berger in der Funktion des Übersetzers, Christine von Olnhausen (Heimleitung Avendi Ketsch), Werner Zwink (Mitarbeiter Avendi Ketsch), Moderatorin Janine Marielle Ruch und der Integrations-und Flüchtlingsbeauftragten der Kommune, Nicole Verclas, über Hürden beim Finden eines Arbeitsplatzes.

Lebhaft berichtet Werner Cwienk aus dem Avendi, wie die Ankündigung der neuen Mitarbeiter im Team aufgenommen wurde: "Wir wussten ja nicht, wie das werden soll, was die Männer können, wie wir uns verständigen sollen", es habe schon Vorbehalte gegeben, sagt er. Umso überraschter und recht euphorisch sind dann die Erfahrungsberichte, die er nachschickt: "Die Fünf haben alles, was man ihnen aufgetragen hat, mehr als klasse erledigt." Seine Schilderungen sind so voller Lachen, Erstaunen und ehrlichem Lob, dass die zahlreichen Gäste dieses besonderen Kino-Nachmittags herzhaft lachen und anhaltend applaudieren.

Zum Thema Keine einfache Lösung

Intensives Sprachtraining

Sehr sympathisch steigt der dunkelhäutige Buba ins allgemeine Lachen mit ein, nimmt zeigt seine Emotionen, die er den Deutschen und der Möglichkeit hier leben und arbeiten zu können entgegenbringt. Wie jedoch kam der Kontakt zur Heimleitung zustande? Christine von Olnhausen erklärt, dass sie von Wolfgang Grzemba, dem Schulleiter der Schwetzinger Caritas- Altenpflegeschule, angesprochen worden war - dort soll es einen zwei Jahre dauernden Kurs speziell für Flüchtlinge geben, eventuell bereits ab diesem Jahr. Nach den beiden Jahren, die ein intensives Sprachtraining inkludieren, wären auch die fünf Flüchtlinge im Avendi fit in Sachen Altenpflege. "Bei uns könnten sie jederzeit anfangen", bestätigt von Olnhausen.

Einen Schritt weiter ist die Iranerin Vajiheh "Mani" Shapouri, die zurzeit eine Umschulung im Haarstudio von Dominik Bergmann in der Enderlegemeinde macht. "Sie ist ein wenig schüchtern, aber, wenn es in den Nebenraum geht und sie den Kundinnen die Fingernägel macht, dann hört man schon, wie sie mit den ihnen spricht", berichtet er lachend von seinen Erfahrungen mit der jungen Frau. Mani selbst freut sich sehr über die Chance: "In meiner Heimat war ich Frisörin", erzählt sie. Dass das im Iran ein wenig unterschiedlich zu den Anforderungen und Ansprüchen deutscher Kundinnen ist, stellte sie schnell fest.

"Es braucht Toleranz und Geduld, unsere Vorgaben den Mitarbeitern aus anderen Kulturen näher zu bringen, aber es klappt", versichert Bergmann, der sich nach der Umschulung auf eine "tolle Mitarbeiterin" freut. Das unterstreicht auch Thaier Al-Madani mit seiner Firma Geohand GmbH, einem Betrieb für Bau-, Sanierungs- und Ingenieurwesen in Leimen. Wobei er sich deutlich mehr Unterstützung von offizieller Seite wünscht, "nehmen sie als Unternehmen einen Flüchtling in Arbeit, schalten sich alle vorher zuständigen Institutionen sofort weg", sagt er aus eigener Erfahrung.

Immenser Mehraufwand

Das erschwere die Integration in die Firma und sorge für einen immensen Mehraufwand, "nicht, dass man sich nicht kümmern möchte, aber eigentlich ist das nicht unsere ursächliche Aufgabe - oder?", stellt er als Frage in den Raum.

Ihre Hilfe und die ihrer Kollegin bietet Nicole Verclas, eine der beiden Integrationsbeauftragten der Kommune, gerne auch für diese Fragen an, stellt sich und ihre koordinierende Arbeit zwischen allen Institutionen - ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe und offiziellen Stellen - vor. Eine interessante Talkrunde, die Einblicke bot und Fragen beantwortete und sich an den Film "Das Mädchen Wadjda" - dessen größter Wunsch es ist, ein Fahrrad zu besitzen, was für Frauen in ihrem Heimatland Saudi-Arabien aber als unschicklich gilt - anschließt. Zeitgleich ist der Streifen der erste abendfüllende Film unter saudi-arabischer Regie überhaupt, sowie der Debütstreifen für Regisseurin Haifaa Al Mansour. Die Dreharbeiten fanden unter besonderen Bedingungen an Originalschauplätzen statt.

Die Reihe "Sun Day Movies" findet seit Oktober monatlich einmal statt und ist ein Projekt des Landesverbandes der Kommunalen Kinos Baden-Württemberg. Die positive Kraft schöner Bilder soll dabei -gekoppelt mit Kaffee und Kuchen - dem Austausch miteinander dienen und Flüchtlinge und Einheimische zusammenbringen. Nachdem die Resonanz bei Flüchtlingen bislang eher gering war, war das Central diesmal sehr gut besetzt - das Team vom Central Kino hatte extra eine Art "Hol- und Bringservice" für die neuen Bewohner der Unterkunft in der Durlacher Straße eingerichtet.