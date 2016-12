Von singenden Schnecken bis zu Rapper Cro

KETSCH. Wer dabei war, weiß, was läuft - im Central-Kino in den kommenden acht Wochen. Balladen erklangen im Kino sonntagmorgens zur besten Matinee-Zeit. Sonja Glaunsinger und Wolfgang Kessel, beide Radio-Berufskollegen der Kino-Aktiven Doris Steinbeißer, hatten die Gitarren dabei und ihre Stimmen. Sie sind das Duo "Hock'n'Rock", interpretierten Cat Stevens-Lieder wie "The first cut ist he deepest", liefern Bruce Springsteen-Songs wie "Fire" (Original von R.E.M.) und eine emotionale Version von "Everybody hurts" von The Corrs. Applaus für das stimmungsvolle Entree zu gut 90 Minuten Information und Film-Trailern.

Bereits bequem zurückgelehnt in die roten Kinositze galt die Aufmerksamkeit der Besucher anschließend Sylvie Schalasta und Jeanette Schweikert. Die Mitglieder des Central-Teams stellten die folgenden Filme, deren Trailer gezeigt wurden, in kurzen Worten inhaltlich vor. In Genres eingeteilt gab es Kinderfilme, jene für Erwachsene, Dramen, Unterhaltungs- und Actionfilme. Los geht der Trailer-Reigen mit den Kinderfilmen. Stephan soll ins Internat "Burg Schreckenstein", damit er in der Schule besser wird. Mit Dampfwalze, Mücke, Strehlau und Ottokar wird das sogar spaßig.

Die Macher der "Minions" legen ihr neuestes Werk "Sing" vor. Animiert und doch so menschlich singen Schnecken, rappen Bisons und Schweine tanzen. Nachwuchs im Hause Vampir: Der kleine Bruder Franz ist da, wird aber entführt. Die Vampirschwestern gehen auf die "Reise nach Transsilvanien", um ihn aus den Fängen der Vampirkönigin zu befreien. Mit Disney's Vaiana geht es auf Abenteuertour ins Paradies der faszinierenden Insel- und Unterwasserwelt und zu Halbgöttern Ozeaniens.

"Die Welt der Wunderlichs"

"Schubert in Love", das heißt Rautenpullunder und Olaf Schubert, der die Liebe seines Lebens sucht. Sein Vater (Mario Adorf) will endlich eine Schwiegertochter haben. "Willkommen bei den Hartmanns" (Senta Berger, Heiner Lauterbach) heißt es für Flüchtling Diallo (Eric Kabongo). Die perfekte Familie kämpft amüsant darum, dass der Hausfrieden dank des Zuwachses nicht schief hängt.

In "Die Welt der Wunderlichs" entspinnt sich die Story rund um eine erfolglose Musikerin, deren Mutter, einen verblassten Schlagerstar (Hannelore Elsner) und die sonstige chaotische Familie.

Im Werk von Kultregisseur Wolfgang Petersen "Vier gegen die Bank" treffen Deutschlands bekannteste männliche Schauspieler aufeinander: Jan Josef Liefers, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig und Thomas Heintze. Clint Eastwood führt Regie bei "Sully" (Tom Hanks), dem Helden vom Hudson, der eine spektakuläre Wasserlandung hinlegt und damit 155 Passagiere rettet. Die Story basiert auf den Memoiren des Piloten Chelsey B. "Sully" Sullenberger, der die Landung 2009 tatsächlich durchzog. "Ich, Daniel Blake" ist der Durchschnitts-Engländer, der wegen der Gesundheit in die Sozialhilfe abrutscht und gegen alle bürokratischen Hindernisse des Sozialstaats kämpft. Mit "Jacques - Entdecker der Ozeane" kommt das Leben des Pionier-Tiefseetauchers Jacques-Yves Cousteau auf die Leinwand. "Florida" ist eine Reisedokumentation mit vielen Naturaufnahmen und Details zum Land. Als Frau in Indien arbeiten gehen zu können, noch dazu in einer Männerdomäne, dem Taxifahren, ist der Traum der jungen Devki in "Where to, Miss?"

Wieder Kirchenkino

Hinter dem Titel "Zyklus der Elemente" verbirgt sich eine Multimediashow von Professor Dr. Uwe Dittes aus Schwetzingen und wird im Zuge des Kirchenkinos gezeigt. Der Roman ihres Exfreundes "Nocturnal Animals" ist der Protagonistin Susan Prost gewidmet. Sein Inhalt zieht die Frau in seinen Bann, Realität und Fiktion verschmelzen. Brad Pitt soll in "Allied, vertraute Fremde" seine eigene Frau als Doppelagentin entlarven und töten - Nervenkitzel pur. In "Passengers" weckt ein durch einen technischen Fehler vorzeitig aus dem Kälteschlaf erwachter Mechaniker eine junge Frau auf, damit er nicht alleine ist, sie sind einzige Rettung der Tausenden anderen Schlafenden an Bord des Raumschiffs. "Rogue One" ist eine Geschichte im Star-Wars-Imperium. Eine Superwaffe, eine undisziplinierte Frau und Rebellen sind die Zutaten dazu.

Rapper Cro ruft höchstpersönlich im Film "Unsere Zeit ist jetzt" zum Ideenwettbewerb für seinen eigenen Film auf. "Elvis & Nixon", der King of Rock'n'Roll und der amerikanische Präsident (1969 bis 1974) treffen aufeinander; Elvis will Sonderermittler des FBI werden. Ein Biopic über die expressionistische Malerin Paula Modersohn-Becker ist "Paula - Mein Leben soll ein Fest sein".

Das abwechslungsreiche Programm des Central-Kinos, das zudem Events mit Musik und mehr umfasst, gibt es online unter www.central-ketsch.de, die nächste Filmvorschau-Matinee am Sonntag 20. Februar, 11 Uhr.