Was genau wollen die Jugendlichen in Ketsch?

Ketsch. Die großen, ledernen Stühle, die entlang des Ratstisches aufgereiht sind, wie die Perlen einer demokratischen Kette, passen den Jugendlichen wie maßgeschneidert. Was noch vor Jahren in den Kommunen nicht möglich zu werden schien, ist mit dem Jugendbeirat in Ketsch zu einer modernen, entscheidungsfreudigen Einheit im Leben der Gemeinde geworden.

Es fällt den sechs jungen Menschen nicht schwer, dies auch unter Beweis zu stellen. Ihr Lachen schallt bis weit in die Flure des schläfrig daliegenden Rathauses hinein. Es ist 17 Uhr. Zeit, sich um die Belange aller Kinder und Jugendlichen in der Enderlegemeinde zu kümmern.

Am Ratstisch sitzt an diesem Nachmittag außerdem Ulrich Knörzer, der als Hauptamtsleiter die Sitzungen unterstützt. Auch Sachbearbeiterin Sandra Alber hat ihre Unterlagen vor sich ausgebreitet. Sie nickt den beiden Sozialarbeiterinnen Andrea Knoll (JUZ) und Marion Sandritter (Schulsozialarbeit) zu.

Der Jugendbeirat der Enderlegemeinde Der Jugendbeirat konstituierte sich am 14. April 2015. Bereits im Jahr 2004 gab es zwar mit dem Jugendgemeinderat einen Vorläufer. Sechs Jahre später hatte sich dieser Rat aber nicht etabliert. Mit einer großen Werbeaktion ging es 2014 daher nochmals daran, Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren zum Agieren in der Kommune zu bewegen. Der Gemeinderat gab grünes Licht, das neue Komitee nicht in das "starre Korsett" eines gewählten Rates zu zwängen, sondern per Beirat die Arbeit für jeden Jugendlichen offen zu stellen - ohne Wahl und Bewerbung. "So kann auch nur bei einzelnen Projekten mitgewirkt werden", betont Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer. Neben Beiratssprecher Clemens Meyer gehören dem Rat derzeit Jonas Bette, Felix Hofmann, Nadine Schuster, Ayleen Schmitt, Alexandra Rohr und Philipp Meyer an. Getagt wird in diesem Jahr - jeweils um 17 Uhr im Ratssaal - am 11. April, 13. Juli und 10. Oktober. Interessierte können sich hier direkt melden oder über Facebook mit den Beiräten Kontakt aufnehmen. Die Jugendvollversammlung findet am Samstag, 28. Januar, 14 Uhr, im Ferdinand-Schmid-Haus statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. ak [mehr...]

Die Vorbereitungen für die Sitzung sind abgeschlossen, der Beirat hat einige spannende Tagungspunkte zu besprechen. "Jugendvollversammlung" lautet das magische Wort, von dem sich die sechs Jugendlichen, die heute als Rat zusammengekommen sind, sehr viel versprechen.

Nur Party oder auch Entwicklung?

"Wir möchten mehr als die Meinung Einzelner", betont Ratssprecher Clemens Meyer und blickt in die Runde. Denn schließlich soll hier nachhaltig und zukunftweisend gearbeitet werden. Dazu müssen alle wissen, was nachgefragt ist. Was bewegt die jungen Ketscher? Geht es nur um Party und ungestörtes Treffen? Oder um Gemeindeentwicklung aus Sicht der nächsten Generationen? Die Vollversammlung soll Klarheit bringen.

Jetzt schon sicher sind sich die Räte bei der Resonanz: Die Rheinhalle wäre zu groß dimensioniert für die vermutete Teilnehmerzahl. Dennoch freuen sich die Räte darauf, mit möglichst vielen Jugendlichen Arbeitsgruppen zu bilden. Themen werden sein: "Welche Angebote für Jugendliche braucht es in Ketsch?", "Welche Events soll es geben?", "Planung von Sportveranstaltungen", "Wo gibt es Aufenthaltsmöglichkeiten? Was wird noch gewünscht?". Ein "Netzwerk" würden sich die Räte wünschen, betonen sie an diesem Nachmittag. Auch Ulrich Knörzer ist "gespannt", wie das Angebot der Vollversammlung angenommen wird. Ein Flyer mit der Einladung ging an rund 1200 Jugendliche raus.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr fällt da weitaus leichter: Das "New Kids Cinema" kam zwar gut an - jedoch meist bei älteren Besuchern. Eine Doppelvorstellung mit James Bond im Central war gut geplant - nur an der Werbung haperte es. "Wir werden künftig früher werben", betont Felix Hofmann. 2016 konnten aber noch mehr Ideen realisiert werden: Vom Teambildungs-Seminar bis zur Sprechstunde, die jeweils donnerstags von 19 bis 21 Uhr im JUZ abgehalten wird.

Facebook, WhatsApp, Briefkasten

Den runden Tisch mit dem Gemeinderat befand dieser für sinnvoll, berichtet Knörzer, man habe aber entschieden, lieber die Sitzungen des Jugendbeirates zu besuchen und so direkt zu kommunizieren. Diese Entscheidung wurde schnell umgesetzt: Im Publikum sitzen schon weitaus mehr Gemeinderäte als zuvor. Clemens Meyer nickt und verweist nochmals auf die Vollversammlung, deren Ergebnis für die weitere Arbeit sehr wichtig sei.

"So können wir maßgeschneiderte Konzepte anbieten", ist sich auch Felix Hofmann sicher. Eine Arbeit, die in den Gruppen auf viele Schultern geladen werden kann, ist sich Ulrich Knörzer sicher und betont, dass die Termine im Veranstaltungskalender aufgenommen werden können.

Die Jugendlichen nicken, deuten auf ihre Mobiltelefone und lassen Begriffe wie "Facebook" und "WhatsApp" fallen. Aber auch der gute, alte Briefkasten ist mit von der Partie: Der hängt im Jugendzentrum und kann von den Jugendlichen mit Vorschlägen und Anregungen gefüttert werden.

So wie die, noch mehr Treffpunkte zu schaffen. Im vergangenen Jahr wurden ein Pavillon am Kleinspielfeld und einer am Kreuzwiesenweg anhand der Anregungen gebaut. Letzterer soll jetzt noch mit einem Hinweisschild versehen werden, den Bau pfleglich zu behandeln.