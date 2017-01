„Wir müssen wissen, was ihr wollt“

KETSCH. Klasse vorbereitet war der Jugendbeirat der Enderlegemeinde auf die Jugendvollversammlung - leider kamen nur vier der 1300 von der Gemeinde angeschriebenen zwölf bis 20 Jahre alten Ketscher vorbei. Im Ferdinand-Schmid-Haus ist alles entsprechend gerichtet: Ein Podium, Gruppentische für die gewünschte Besprechung verschiedener Themenschwerpunkte, dazu ein Konzept, wie der Nachmittag insgesamt ablaufen sollte, und Getränke, damit das Ganze nicht zu trocken wird.

Kurz vor 14 Uhr sind die aktuellen Jugendbeiräte, Jugendtreff-Leiterin Andrea "Andi" Kroll, einige Gemeindevertreter, Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer, zwei Vertreterinnen des Seniorenbeirats und vier interessierte Jugendliche da. Es gibt den üblichen Zehn-Minuten-Zuschlag für eventuelle Nachzügler. Die kommen - wie allseits bedauert wird - nicht zur Premiere der Jugendvollversammlung. Davon lässt sich Clemens Meyer als Sprecher des Jugendbeirats nicht entmutigen und stellt die bisherige Arbeit der Jugendvertreter vor.

Es habe sich einiges getan in den vergangenen zwei Jahren, der bisherigen Amtszeit des Jugendteams, das sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen stark macht. Um für sich zu werben kamen die Jugendbeiräte an die Neurottschule, das Kleinspielfeld wurde mit einem Turnier eingeweiht, "Stoffwechsel", die ultimative Kleidertauschbörse feierte Premiere und in Kooperation mit dem Central-Kino gab es die erste Doppelfilm-Nacht. Zuletzt sind die beiden "Hütten", also Pavillons als Unterstände und Treffpunkte am Kleinspielfeld und am Kreuzwiesenweg hinter dem Schwimmbad aufgestellt und eingeweiht worden.

"Wir können aber nur für die Dinge gegenüber Kommune und Politik eintreten, von denen wir etwas wissen", sagt Meyer. Das ist schlüssig, denn für die mittlerweile knapp über 20-Jährigen liegen die Prioritäten für ein Leben in Ketsch ganz woanders als für Zwölf- oder 15-Jährige. Da war die Vollversammlung eine gute Idee, einmal alle Altersgruppen an die Tische zu bekommen, geht es doch darum zu sammeln, was unter den Überschriften "Sport", "Plätze", "Events" und "Angebote" von den Jugendlichen an Impulsen kommt.

Der richtige Draht fehlt

Die Meinung der Jugend ist gefragt in Ketsch, das bestätigen die aktiven Beiräte aus ihrer bisherigen Erfahrung mit der Verwaltung und etwa dem Seniorenbeirat. Was fehlt, ist der richtige Draht zu den Jüngeren und Gleichaltrigen, "uns gibt es auf Facebook, man kann uns per Whats-App und E-Mail erreichen", erklärt Meyer und ist sich nicht klar, weshalb so wenig Interesse besteht, wenn man schon nach seinen Wünschen gefragt wird.

So wird es ein großer Diskussionstisch - und keine vier wie geplant - an dem sich alle zusammensetzen. Locker plaudern die Jugendlichen erst einmal über Hobbys und warum die "Neuen" gekommen sind. Schnell stellt sich heraus, dass Longboard fahren etwas Gemeinsames ist, aber von den aktuellen Jugendbeiräten keiner eine Ahnung vom Dirtpark hat. Zwei Impulse, die Clemens Meyer schon mal notiert: Straßen und Wege aufzeigen, auf denen Longboarden klappt, eruieren, wo es erlaubt ist, und den Dirtpark auf seine Sporttauglichkeit testen. Längere Öffnungszeiten dort sind auch ein Wunsch.

In Sachen Dirtpark läuft schon etwas seitens der Gemeinde "mit einem Fachmann aus Schwetzingen", sagt Ulrich Knörzer. Jedoch sehen die Jugendlichen, die den Platz nutzen, die Verbesserungen als wenig praktikabel. Da soll nachgehakt werden, verspricht Knörzer. Weil Sport das große Freizeit-Thema ist, wird ein Sponsorenlauf auf der "Alla hopp"-Anlage vorgeschlagen - das findet Anklang, auch die Idee die Leichtathletikabteilung der TSG wegen der gemeinschaftlichen Organisation zu fragen. Beachvolleyball im Schwimmbad oder als Volleyballturnier "indoor" bei der TSG geht immer, ebenso ein Fußballwettbewerb auf dem Areal der SpVGG 06. Eine Fahrradrallye oder ein Radrennen auf Zeit auf dem Dirtpark, eine Art Olympiade auf dem "Alla hopp"-Areal sind Anregungen.

Mehr in die Öffentlichkeit gehen

Öffentliches WLAN wurde seitens der Verwaltung schon getestet: "Es hat sich an vielen Punkten gezeigt, dass die LTE-Verbindung der Handys besser ist", sagt Knörzer. Nicht zuletzt soll es Events, wie einen Bandcontest geben und die Kleidertauschbörse eine Neuauflage bekommen. "Angebote machen und organisieren ist kein Ding, doof ist nur, wenn niemand kommt", wirft Jugendbeirätin Nadine Schuster ein. Da hat sie Recht, obgleich auf Facebook und mit Plakaten sowie Aufrufen in den Zeitungen geworben wurde, kamen nur wenige zu den bisherigen Events.

Um das zu ändern, will der Jugendbeirat verstärkt in die Schulen gehen und für sich werben. Die "Neuen" wollen ihren Kumpels von der Versammlung und den eingebrachten Ideen berichten. "Es gab heute schon so viele Ideen, kommt zu unserer Sprechstunde immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr ins JUZ, folgt uns auf Facebook, damit wir wissen, was ihr wollt und braucht - nur dann können wir was tun", motiviert Clemens Meyer zum Schluss, der mit seinem Team die gesammelten Impulse mitnimmt, um sich an die Umsetzung zu machen.