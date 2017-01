Da lässt Schilda wirklich grüßen

Liebe Anette Zietsch, Sie sprechen einigen Oftersheimer Bürgern und mir aus der Seele. Ich bemühe mich seit geraumer Zeit, die bei uns geltenden Verkehrsregeln denjenigen zu erklären, die sie nicht einhalten und stelle fest, dass mich die Asylanten mit meinem dürftigen Englisch besser verstehen als Landsleute in meiner Muttersprache.

Zum Teil hinterfragen die Asylanten sogar, wieso die erwachsenen Deutschen mit dem Fahrrad auf den Gehwegen fahren dürfen. Ich muss dann erklären, dass diese das auch nicht dürfen, es wissen, aber ignorieren. Ich bekomme von meinen Landsleuten oft die Antwort: "Ich weiß!" und nach meiner Frage: "Warum tun Sie es dann?" die Antwort: "Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Dreck."

Ich bin zum Schluss gekommen, dass heute Jeder das tut, was ihm in den Sinn kommt, ohne die Auswirkungen für Andere ins Auge zu fassen. Es interessiert heute nicht mehr, wie es dem Nächsten geht und was Recht ist, man tut, was man möchte. Wenn man unlogische Entscheidungen trifft, dann hat das unwiderrufliche Gültigkeit, weil es darauf ankommt, wer entscheidet und im Prinzip nicht, was entschieden wird.

Was ist das doch für ein Hickhack um die Verkehrssituation in Oftersheim. Wenn das Regierungspräsidium nach "eingehender Prüfung" und hinzugezogenem Landespolizeiberater nicht feststellen konnte, dass die Lage hier eine unmögliche ist, dann war meiner Meinung die "eingehende Prüfung" nicht so "eingehend". Die Autos parken willkürlich auf Gehwegen und vor der Garagenausfahrt am Siegwald-Kehder-Haus, die Fahrradfahrer fahren im Affentempo auf den Gehwegen oder durch den Innenhof des Kehder-Hauses in jede Richtung. Von der Mannheimer Straße wird in Richtung Lindenstraße vom Gehweg auf die Straße gewechselt, aber nur, um nach der Kurve wieder mit Karacho auf den Gehweg zu fahren. Von der Heidelberger Straße kommend, hat man als Autofahrer von der dortigen Ampel grün, und, wenn man fremd ist, ahnt man nicht, dass nach der Kurve die nächste Ampel installiert ist, die auf rot geschaltet ist, wenn Fußgänger den dortigen Zebrastreifen passieren. Oder auch Radfahrer, die den Zebrastreifen befahren, anstatt das Fahrrad zu schieben.

Tempo 30 für die Fahrbahn nützt meiner Meinung nichts, das hatte ich schon beim Ordnungsamt unterbreitet, da zwei Drittel der Autofahrer diese Geschwindigkeit sowieso nicht einhalten. Ein anderer Schwerpunkt ist die Garagenausfahrt aus der Tiefgarage des Kehder-Hauses. Die Ausfahrt ist für Fußgänger wie für erwachsene Radfahrer auf dem Gehweg (was ja eigentlich nicht statthaft ist, aber praktiziert wird) nicht gut ersichtlich. Der Spiegel, der bestimmt nicht billig war, ist so an-gebracht, dass man von der Garagenausfahrt nicht sehen kann, was auf dem Gehweg geschieht und die Fußgänger sehen ebenfalls nichts, da der Spiegel so angebracht ist, dass er auf die Hauswand zeigt.

Der Vorschlag, zwei Metallbügel links und rechts der Ausfahrt anzubringen, würde die Gefahr erheblich vermindern. Die Kosten für die Bügel sind garantiert nicht so hoch, wie die des unnützen Spiegels. Die Bügel vorne an der Ecke nützen nichts, sie werden doch einfach umfahren. Wann tut man endlich etwas Sinnvolles?

Gisela Stratthaus, Oftersheim