Politisch Verfolgte genießen Asyl

Das Thema "Flüchtlinge" war und ist über Monate hinweg ein Hauptthema in der Presse wie auch in der öffentlichen Auseinandersetzung. Anlass hierzu war vor allem die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel im August 2015 die Grenzen Deutschlands zu öffnen, um die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge aufzunehmen. Auf diese Weise waren Ende des Jahres über eine Million Menschen nach Deutschland gekommen. Dies hat eine Diskussion entfacht, die bis heute, wenn auch nicht mehr so emotional wie zunächst, geführt wird.

Wenn man im Rahmen dieser Diskussion von "Flüchtlingen" spricht, muss man sehr wohl differenzieren. Gerade diese Differenzierung führt zu einem ganz anderen Bild als dem, wie es sich darstellt, wenn man nur die Menschen in Betracht zieht, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, ohne zu prüfen, aus welchen Gründen der einzelne Flüchtling nach Deutschland gekommen ist.

Zunächst sind im Rahmen der Differenzierung die zu nennen, die in unserem Land Asyl suchen. Das Grundgesetz beinhaltet ausdrücklich das Recht auf Asyl. In Artikel 16 a des Grundgesetzes ist in Absatz 1 lapidar formuliert: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Die Aufnahme dieses Artikels ins Grundgesetz wurde zu Recht als eine humane Verpflichtung gesehen, die jedem zuteil werden soll, der politisch verfolgt ist. Der Begriff der politischen Verfolgung wird allerdings nicht nur in der Weise gesehen, dass eine unmittelbare persönliche Verfolgung vorgelegen haben muss. Es genügt, wenn Menschen flüchten, weil Krieg und Kriegsfolgen sie veranlassen ihre Heimat zu verlassen.

Solchen Menschen, die die Voraussetzung eines Asylsuchenden erfüllen, wird Asyl gewährt. Voraussetzung ist lediglich, dass ein Asylantrag gestellt wird.

Neben Menschen mit Aussicht auf Asyl, die zu uns kommen, um einen Asylantrag zu stellen, gibt es auch Menschen, die keinen Asylgrund haben, sondern sich erhoffen in Deutschland bessere Arbeitsmöglichkeiten zu finden. In der Regel haben diese Menschen ohne Berechtigung deutschen Boden betreten, denn für die Bürger vieler Staaten gilt die Visumspflicht, was bedeutet, dass ohne ein gültiges Visum der Bundesrepublik deutscher Boden nicht betreten werden darf. Gleichwohl wird in Deutschland eingereist, auch wenn kein Antrag auf Asyl gestellt wird und keine Asylgründe gegeben sind.

Treffen diese Voraussetzungen zu, kann es für diese Menschen kein Bleiberecht in Deutschland geben. Die Folge ist, dass diesen Menschen, sofern sie nicht freiwillig wieder ausreisen, die Abschiebung droht und notfalls die Abschiebung zwangsweise durchgeführt werden muss.

Um im Rahmen dieser Aufgaben eine sich verfahrensmäßige Erleichterung zu schaffen, hat die Bundesregierung sichere Herkunftsstaaten festgelegt, bei denen eine Rückführung solcher Personen ohne aufwendige Untersuchungen erfolgt. Zu diesen Drittstaaten zählen derzeit Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien.

Neuerdings werden gemäß Beschluss des Bundestages auch die nordafrikanischen Länder zu den sicheren Drittstaaten gezählt - und Afghanistan, wobei aber Afghanistan doch nicht so sicher zu sein scheint, wenn man von den Gewalttaten ausgeht, die dort immer wieder verursacht werden. Allerdings soll es dort auch einzelne Regionen geben, die als sicher gelten. Die Erklärung der vorgenannten Staaten zu sicheren Drittstaaten, ist zumindest geeignet, die Rückführung, wenn sie zwangsweise erfolgen muss, zu erleichtern, wobei allerdings auch in diesen Fällen erforderlich ist, dass die betroffenen Staaten die Einreise gestatten.