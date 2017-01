Populismus ist allgegenwärtig

Unter dem medial gerne verwendeten Begriff "Populismus" versteht man volksnahe, manchmal demagogische Aussagen von Politikern, um die Gunst der Massen zu gewinnen. Dabei ist die Neigung politischer Akteure, dem Volk vordergründig nach dem Munde zu reden so alt wie die Demokratie selbst. Schon zu Zeiten des Perikles und der Urdemokratie in Griechenland war die populistische Rede ein gängiges Instrument der Manipulation der Volksmeinung.

Populistische Hochkonjunktur herrscht jeweils zu Wahlzeiten. Ob Rechts-, Links- oder Populismus der Mitte (Beispiel Merkel: "Sie kennen mich . . ."), keine politische Richtung kommt ohne oft inhaltsleere wohlfeile Schlagworte aus. Es ist also müßig, sich eifernd über böse Rechtspopulisten aufzuregen und die anderen Fraktionen freizusprechen, wie ein Brühler Leserbriefschreiber letzte Woche.

Gar kurios wird's, will man die Zeilen des Autors und Welterklärers ernstnehmen, der wider historische Fakten behauptet, Hitler hätte die Ausgrenzung einer jüdischen "Religion" betrieben. Das religiöse Bekenntnis von Juden war den Nazis völlig egal. Orthodoxe, Liberale und Atheisten wurden genauso verfolgt wie zum Christentum Konvertierte. Die später heiliggesprochene, katholisch gewordene Nonne Edith Stein, eine Freundin meiner Großtante Anna Wolf (Maria Donata zu Zeiten des Speyerer Klosteraufenthalts in den 1920er Jahren), ist dafür nur ein prominentes Beispiel. Es ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil die Tante bei Besuchen das tragische Schicksal ihrer Mitschwester noch nach so vielen Jahren betrauerte. Den Nazis ging es allein um die Rassen- beziehungsweise Volkszugehörigkeit und die Wahnidee des "Weltjudentums". Und diese Dämonisierung hatte in der Tat pseudoreligiösen Charakter, in seiner Totalität verwandt mit dem heutigen extremen Islamismus und dessen Feindbild.

Wer als Christ Menschen um ihres Glaubens willen tötet, handelt unbestreitbar gegen die Prinzipien seiner Religion und findet keine Rechtfertigung in den Evangelien. Wer als Islamist "Ungläubige" tötet, wähnt sich im Einklang mit gewaltfordernden Suren des Koran und glaubt an seinen Einzug ins Paradies - samt weiblichen Gespielinnen. Wer diesen Gegensatz nicht begreift, dem hilft auch das geforderte "redliche Denken" nicht. Er wird um das politische Handeln nicht herumkommen, wenn ihm seine westliche Gesellschafts- und Lebensform nicht völlig schnuppe ist.

Winfried Wolf, Plankstadt

30 Verse fordern zur Tötung auf

Die Aussage von Herrn Knebel aus Altlußheim, dass er als Christ den Islam nicht als zu Deutschland gehörig ansehen kann, ist gut begründet, bedarf aber einiger näherer Ausführungen.

Zum Verständnis des Islam genügt es nicht, das Eingangsvotum jeder Sure zu zitieren. Eine weitergehende Lektüre des Korans offenbart nämlich sehr schwerwiegende Probleme. Nach der verdienstvollen Zählung von Hamed Abdel-Samad fordert in ungefähr dreißig Versen Gott direkt zur Tötung der "Ungläubigen" auf.

Darüber hinaus wird nahezu auf jeder Seite den "Ungläubigen" nach dem Tode das höllische Feuer angedroht, was leider auch kein schöner Zug dieser Offenbarungen ist. Dass das Handeln Gottes im Koran den Muslimen als Richtschnur ans Herz gelegt wird, ist für jeden, der die Grundgedanken dieser Offenbarungen begriffen hat, unbegreiflich: Die Vorstellung, dass der Gott, der den Menschen von der Geburt bis zum Tod und sogar darüber hinaus in der Hand hat, Maßstab menschlichen Handelns sein könnte, ist nach dem Koran reine Gotteslästerung.

Allerdings könnte man das Nicht-ans-Herz-Legen unter einem Gesichtspunkt sogar als positiv empfinden: "Gott ist schnell bereit zum (aggressiven) Abrechnen" ist ein ständig wiederkehrender Topos im Koran, ein Verhalten, das sich nicht unbedingt im menschlichen Leben widerspiegeln sollte.

Leider wird von vielen auch das Neue Testament so gelesen, als ob durch das Evangelium jede Kritik am Islam oder anderen Religionen verboten sei. In den ersten drei Evangelien streitet jedoch der historische Jesus immer wieder mit den Pharisäern und im Johannes-Evangelium polemisiert der johanneische Jesus häufig gegen "die Juden" und der Apostel Paulus greift in allen seinen Briefen Gegner an, die in gewissem Sinne - aber das würde zu weit führen - die Grundgedanken des Islam vorwegnehmen.

Die intellektuelle Auseinandersetzung mit anderen Religionen, Ideologien und Weltanschauungen gehört damit von Anfang an zum christlichen Glauben, und ein Verzicht darauf würde die Selbstaufgabe des Glaubens bedeuten. Dass ein Christ den Gott, der sich im Koran offenbart, ablehnen und letzten Endes sogar bekämpfen muss, war schon zu Zeiten Mohammeds so, und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Dass gegenwärtig die christlichen Kirchen (glücklicherweise mit einigen Ausnahmen) eine "Friede- Freude-Eierkuchen-Mentalität" pflegen, anstatt im Sinne des Apostels Paulus das Evangelium zu verkünden, ist bedauerlicherweise eine nicht zu leugnende traurige Tatsache.

Insofern bin ich Herrn Knebel für seinen mutigen Brief dankbar, der die Gegensätze klar auf den Punkt gebracht hat: Der Islam hat niemals zu Deutschland gehört, und er wird hoffentlich auch niemals zu Deutschland gehören. Das hat übrigens, um dies auch noch anzumerken, nichts mit den hier lebenden Türken oder Arabern zu tun, von denen sich Gott sei Dank allerhöchstens ein Fünftel zum scharia-gebundenen Islam bekennt.

Dieter Hanselmann, Plankstadt