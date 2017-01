Sie wissen nicht, was sie tun

Was ist eigentlich mit der Bundesvorsitzenden der Grünen - Simone Peter - los, die ohne Kenntnisse der polizeilichen Lage vor Ort in der Silvesternacht, ungefragt ihren ideologischen Unsinn in die Welt posaunt. Mit dem großen grünen Knüppel ausholt und verbal auf die Polizei der Domstadt einprügelt und ihr nicht nur rassistisch geprägte Kontrollen vorwirft, sondern auch noch die Bezeichnung "Nafris" zur rassistischen Beschimpfung hochstilisiert.

Ob glücklich oder unglücklich gewählt, bedeutet "Nafris" nun mal nichts anderes als Nordafrikaner im Plural und abgekürzt. Also ungefähr so wie "Ossis", "Schwobe" oder "Schluchtis". Es macht den Bundesgrünen auch nichts aus, wenn rechtspolitisch orientierte Bürger als "Nazis" beschimpft werden, ob sie es nun sind oder nicht. Kein Aufschrei, entspricht es doch der grünen Ideologie.

Nahezu ungehört verhallen in der Empörer-Republik Rufe von Realpolitikern der gleichen Couleur: Kretschmann, Kuhn und Palmer, alles Grüne, die wissen was wirklich in ihrem Land und den Städten abgeht, mahnen Simone Peter und fordern sie auf, mit dem Unsinnsgerede aufzuhören. Aber sie legt in ihrem Interview noch nach. Keine Spur von Einsicht, vielleicht deutlich über das Ziel hinaus geredet zu haben. Im Gegenteil. Öl auf die Mühlen der politischen Gegner.

Simone Peter - Sie wissen offensichtlich nicht was sie tun. Eine Frage habe ich noch: Wo waren Sie und ihre Mitempörer, als unser oberstes Gericht urteilte, dass die Bezeichnung "ACAB" (All Cops Are Bastards - Alle Polizisten sind Bastarde) noch nicht mal eine Beleidigung für einen Polizeibeamten darstelle? Von Empörung kein Wort. Stellen Sie sich einmal das Undenkbare vor: Ein Kölner Polizist hätte in der Silvesternacht "Alle Nordafrikaner sind Bastarde" von sich gegeben . . .

Anmerkung der Redaktion: In loser Folge werden wir unter der Rubrik "Zwischenruf" in diesem Jahr Menschen, die sich ärgern oder freuen, zu Wort kommen lassen. Diesmal den Polizisten Carsten Petzold zur Kritik von Simone Peter an der Vorgehensweise der Polizei in Köln.