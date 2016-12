Da werden Menschen aus dem Leben gerissen und die größte Sorge einiger Zeitgenossen ist es, dass diese Brutalität einer Partei nutzen oder Merkels Flüchtlingspolitik hinterfragt werden könnte. Wer setzt denn hier Ideologie, Parteipolitik und Sprachregelungen vor Menschenleben und vor die Menschlichkeit?

Was ist das nur für eine Welt, die eigentlich dringend Wunder bräuchte, aber von Hiobsbotschaften immer wieder aufs Neue überrollt wird?

Wie lange wollen wir das noch über uns ergehen lassen - dieses schleichende Gift, was das Zusammenleben in unserer weltoffenen Gesellschaft wie eine Pestilenz zu zerstören versucht? So schrieb ich auf Facebook, um meiner Trauer und Wut über die Ereignisse von Berlin auf dem Weihnachtsmarkt um die Gedächtniskirche Luft zu machen. Ich erntete viel Zuspruch und doch gibt es Menschen, die sehen in den ersten vier Sätzen dieses Leserbriefes pure Hetze. Wenn dies schon Hetze ist, dann ist Bundeskanzlerin Merkel eines gelungen, nämlich kritisches Denken und den gesunden Menschenverstand auf ihr Niveau anzugleichen.Und wie viele andere frage auch ich mich: Was ist aus Deutschland in den letzten zwei Jahren geworden?

Wie ist es um die politische Kultur eines Landes bestellt, in der ein Begriff wie "Russlandversteher" schon zur Stigmatisierung und Ausgrenzung taugt? Muss man nicht erst einmal etwas verstehen, um es beurteilen zu können?

Was ist los in einem Land, wo jegliches Hinterfragen als aufmüpfig empfunden und jegliche Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik mit der Nazikeule beantwortet wird?

Mittlerweile leben wir in einem Land, in dem immer mehr Menschen sich nicht mehr trauen, öffentlich ihre Meinung zu äußern, weil sie Repressalien fürchten, weil sie sehen, was mit jenen passiert, die sich noch trauen. Das hatten wir schon zwei Mal. Ich denke, das reicht dann auch.

Herbert Semsch, Brühl