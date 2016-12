Was ist eigentlich Populismus?

Seit Monaten wird das Wort Populismus als Behälter benutzt, wenn "politisch korrekte" Sprecher jemanden einordnen wollen, deren Meinung ihnen nicht gefällt. Ich bin es leid, dieses Wort immer wieder zu hören, denn es wird nicht erklärt, was damit gemeint ist. Dies würde ich mir von jedem wünschen, der es benutzt.

Zwischenzeitlich war ich der Meinung selbst Populist zu sein. Aber dann hörte ich vor kurzem, dass Präsident Erdogan als Populist bezeichnet wurde, mit dem ich dann doch zu wenig Gemeinsames sehe.

Meist wird von Rechtspopulisten gesprochen. Das Wichtigste, was dabei passiert, ist: der so Bezeichnete gilt als nicht ernst zu nehmen, nicht gesprächsfähig, gefährlich, er wird ins politische Abseits gestellt und man fragt nicht nach seiner Meinung. Der Abgrund, in den eine solche Person fällt (der große Behälter "Populismus"), lässt nichts Gutes ahnen: Es schwingen Gedanken mit wie "rechtsextrem", "fremdenfeindlich" oder "islamfeindlich".

Aber es wird nicht erörtert, was die so bezeichnete Person will oder sagt. Wer hat ein Interesse an diesem Vorgehen? Könnte man auch von Linkspopulisten sprechen? Nach dem Attentat von Berlin hörte ich den Satz: "Das ist die Stunde der Populisten."

Besonders wenn es darum geht, dass der Islam oder einer seiner Vertreter kritisch betrachtet werden soll oder dass ohne Umschweife gesagt wird, dass zum Beispiel ein Attentat islamistisch motiviert ist, dass es eine Gefahr gibt, die vom kriegerischen Islam ausgeht und dass Deutschland sich dagegen abgrenzen und schützen sollte, ist wohl dieses Wort erste Wahl.

Es dient offenbar besonders dazu, Gedanken vor den Ohren der Allgemeinheit zu verbergen, die den "politisch Korrekten" nicht gefallen. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte (ich habe das "Dritte Reich" viermal in der Schule durchgenommen) springt so bei jedem vernünftigen, aber unerwünschten Gedanken hysterisch das "Populismus-Schild" in die Höhe.

Mit welcher Berechtigung schließt man entsprechende Politiker von öffentlichen Veranstaltungen aus, während Vertreter der ehemaligen SED, die ein gewalttätiges Unrechtsregime anführte, ausführlich angehört werden?

Ich nehme für mich die Bezeichnung "Populist" gern an, wenn ich sage, dass ich als Christ den Islam als nicht zu Deutschland gehörig ansehe.

Peter Knebel, Altlußheim