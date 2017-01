06 Ketsch findet einen Ersatz für David Güsewell

Dennis Arriaga-Pries (rechts) verstärkt die Spvgg 06 Ketsch. © Lenhardt

Die Sportvereinigung 06 Ketsch hat eine Planstelle geschlossen: Dennis Arriaga heuert zur Rückrunde in der Fußball-Kreisliga am Altrhein an. Der Offensivspieler war zuletzt aus beruflichen Gründen nicht im Einsatz und hat davor beim SC Rot-Weiß Rheinau gekickt.

Schon in Hockenheim hat 06-Übungsleiter Frank Eissler den 26-Jährigen verpflichtet, später trennten sich die Wege, doch nun treffen sich die Weggefährten wieder - ganz zur Freude von Eissler: "Er ist ein zuverlässiger Spieler, der sowohl im Training als auch im Spiel immer 100 Prozent gibt."

Güsewell verlässt den Tabellenzweiten der Kreisliga aus studiumsbedingten Gründen. Da auch Daniele Parisi - ein weiterer Stürmer - den Club in Richtung Rohrhof verlassen hat, waren die Ketscher Verantwortlichen gezwungen, zu handeln. "Ihn zeichnet seine Dynamik, seine gute Technik und seine Schnelligkeit aus. Er geht dahin, wo es wehtut", verrät Eissler, der erklärt, dass Arriaga und Parisi "grundverschiedene Spieler" seien und der Neuzugang deswegen als Güsewell-Nachfolger angesehen wird.

Freundschaftsspiele Trainingsauftakt ist am Samstag, 21. Januar, um 13 Uhr. Das erste Testspiel steht am Samstag, 28. Januar, 15 Uhr, gegen den VfR Rheinsheim (Kreisliga Bruchsal). Der FC Bauschlott (Kreisliga Pforzheim) ist am Samstag, 4. Februar, der Testspiel gegner der Spvgg 06 Ketsch (Spielbeginn: 14 Uhr).

Selbstvertrauen getankt

Für die Ketscher steht am Wochenende das Finalturnier der Morgen-Masters-Serie auf dem Programm. "Wir wollen dort gut abschneiden." Beim ersten Qualifikationsturnier in der heimischen Halle und beim Sparkassen-Cup - ebenfalls in der Neurotthalle - haben die 06er Selbstvertrauen getankt, sodass sie mit Rückenwind in die Mannheimer GBG-Halle fahren.