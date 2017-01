Alicia Soffel schockt die Kurpfalz-Bären

Katrin Schneider (am Ball) setzte sich - wie hier auf unserem Archivfoto im Drittliga-Spiel gegen zwei Spielerinnen vom SC Korb - auch immer wieder gegen die Mainzerinnen durch und war maßgeblich am Unentschieden beteiligt. © Lenhardt

Nach zuletzt schwankenden Leistungen - der schwachen Darbietung bei der 31:37-Niederlage in Lintfort folgte eine insgesamt ordentliche Performance beim Pokal-Aus in Bietigheim - darf der Auftritt in der Halle der Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule in Mainz als Schritt nach vorne gewertet werden, obwohl die Bären zwei Mal eine Fünf-Tore-Führung aus der Hand gaben.

Die Gastgeberinnen, bei denen auch die ehemalige Ketscherin Antonia Grössl auf dem Spielberichtsbogen stand, entwickelten in der Schlussviertelstunde einen derartigen Kampfgeist, dass die TSG Ketsch den Vorsprung nicht ins Ziel rettete.

Bis zur Pause groß aufgespielt

Bären: Melching, Breinich; Michels, Brand (1), Sommerrock, Marmodee, Fackel (5), Schneider (7/2), Ebel (4), Rolland, Michl (3), Moser (3), Engelhardt (4), Mertens. Schiedsrichter: Steven Heine/Sascha Standke. Zuschauer: 270 Beste Spielerinnen: Michl, Schneider (Bären) - Adeberg, Stoffel (Mainz). Spielfolge: 4:0, 4:4, 6:10, 7:12, 8:12 (Halbzeit), 11:16, 14:17, 18:19, 19:22, 22:23, 24:26, 26:26, 27:27.

Auch der Start ging völlig daneben (4:0). Es dauerte bis zur sechsten Minute, ehe die Bären ins Spiel fanden: Anna Michl war diejenige, die für Ketsch erfolgreich war. Die reaktivierte Kreisläuferin war in der Partie weit mehr nur ein Ersatz für die verletzten Lena Feiniler und Elena Fabritz. Wieder fit war auch Spielführerin Sina Michels, die sich in der Defensive als Stützpfeiler präsentierte. Nachholbedarf gibt es aber in der Offensive, denn beim Stand von 4:4 scheiterte sie gleich drei Mal in einer aussichtsreichen Position. Davon unbeeindruckt spielten die Bären bis zur Pause groß auf und führten kurz vor der Sirene mit 12:7. Dr. Robert Becker, der Sportliche Leiter der Bären, war zufrieden: "Mainz kam mit unserer offensiven Abwehr überhaupt nicht zurecht. Schade nur, dass wir unsere spielerische Klasse nicht in noch mehr Torerfolge umsetzen konnten."

In der zweiten Halbzeit brachen in der Defensive der Gäste aber alle Dämme: Gleich 19 Mal mussten die Ketscher Torhüterinnen den Ball aus dem eigenen Netz fischen. Dennoch lagen die Bären bis zur letzten Sekunde permanent in Führung.

Allerdings ließen sie im Angriff zu viele Chancen liegen. Dies bestätigte Co-Trainer Thomas Löbich: "Wir lassen zu viele Hundertprozentige aus." Das rächte sich - auch wenn im Bären-Lager der Zähler als Erfolg angesehen wird. Zurücklehnen dürfen sich die Bären nicht, denn am Sonntag, 22. Januar, kommt Herrenberg in die Neurotthalle (Anwurf: 15 Uhr). Die SG wurde vor der Saison als Aufstiegsaspirant gehandelt, hinkt ihren Erwartungen aber hinterher. mjw/zg