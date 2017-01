Aufholjagd des TVB von Erfolg gekrönt

In einer torreichen Begegnung der Handball-Badenliga Frauen holte sich der TV Brühl bei seinem Gastspiel in Wiesloch mit 35:34 beide Punkte ab. Der Erfolg der Gäste, bei denen lediglich Malin Handrick fehlte, war allerdings lange Zeit ungewiss, denn die TSG führte noch in der zweiten Halbzeit teilweise mit sieben Toren, bevor sich die Brühlerinnen auf ihre Stärken besannen und das Steuer noch herumrissen.

In den vergangenen Spielzeiten hatte Wiesloch für den TVB zu den Gegnern gezählt, die er ganz gut zu bespielen wusste. Bei den Gastgeberinnen hängt vieles, wenn nicht sogar alles, von der Form der Spielgestalterin und Dauertorschützin Johanna Sauter ab. Brühl begann daher mit der gewohnten 5:1-Deckung, die allerdings in der ersten Hälfte ihre Wirkung verfehlte, 22 Gegentreffer waren da sehr aussagekräftig. Auf der anderen Seite deckte Wiesloch mittels 4:2-Formation, Kerstin Siebenlist und Anja Kemptner wurden praktisch aus dem Spiel genommen. Brühl verzichtete auf den Kreis und erhoffte sich dadurch mehr Räume für die restlichen Offensivkräfte. Der wurde in den ersten 30 Minuten nur unzureichend genutzt.

Zur Pause 16:22 zurückgelegen

Die Zuschauer sahen ein interessantes und abwechslungsreiches Spiel mit ständigem Torjubel auf beiden Seiten. Bezeichnend, nach nicht einmal zwölf Minuten waren bereits 20 Treffer gefallen, zu diesem Zeitpunkt hieß es 10:10. Im kompletten Rest der ersten Halbzeit gelang dem TVB nicht mehr viel. Wiesloch erkannte seine Chancen und zog bis auf 17:12 davon. Eine erste Gästeauszeit brachte zunächst keine Besserung, denn zur Pausensirene führte Wiesloch mit 22:16.

Hatte Brühl gegen den keinesfalls übermächtigen Gegner noch eine Chance? Bei entsprechender Steigerung ein klares Ja. Es musste nur etwas passieren. Außer der Umstellung auf die 6:0-Deckungsvariante, die der Gästeabwehr mehr Stabilität verleihen sollte, waren größere Umbrüche zunächst nicht auszumachen. Im Gegenteil, denn die TSG erhöhte auf 24:17. Danach brachten die Umstellungen erste Ergebnisse.

Die Brühler Abwehr war jetzt in der Lage, den Dauerbeschuss auf das eigene Gehäuse einzudämmen. Auch die Offensivkräfte stachen plötzlich. Abwehrspezialistin Lisa Naber, erzielte fünf ihrer sechs Treffer von der Rechtsaußen-Position, Jugendspielerin Maren Röllinghoff traf nicht nur vier Mal, sondern zog mit ihren 1:1-Situationen mehrere Strafwürfe und schließlich schoß Julia Werle zehn Tore. Brühl setzte dazu auf die kämpferischen Aspekte. Dies alles trug dazu bei, daß sich die Gäste immer mehr heranpirschten. Nach dem 27:22 traf der TVB fünf Mal in Folge zum Ausgleich.

Wiesloch nahm jetzt seine Auszeit, aber da war der Umschwung bereits im vollen Gang. Beim 31:30 in der 52. Minute gab es die Gästeführung zu bejubeln, wenig später sorgte Kerstin Siebenlist per Strafwurf für den ersten Zwei-Tore-Abstand (33:31). In der spannenden Schlussphase gelang es Wiesloch nicht mehr, dem Spiel eine Wende zu geben. Brühl hatte spätestens nach dem 35:32 die Partie gewonnen. Ohne spielerisch voll zu überzeugen, holten die Schützlinge von Fred Klaszus zwei Auswärtspunkte und die sind bekanntlich immer die richtige Motivation für das kommende Spitzenspiel zu Hause gegen Aufstiegskandidat Viernheim.

TV Brühl: Lauerwald, Zimmermann; Werle (10), Röllinghoff (4), Gross (1), Siebenlist (11/9), Henn, Naber (6), Kemptner (2), Tomann, Le. Bühn (1). ako