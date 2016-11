Boll gibt für Teilnahme grünes Licht

Wieder fit: Timo Boll. © DPA

Das Wichtigste für die Tischtennis-Freunde aus Schwetzingen und der Region: Timo Boll ist wieder fit und kann am Dienstag, 8. November (19 Uhr) in der Nordstadthalle beim Tischtennis-Super-Cup-Turnier antreten.

Bei den Europameisterschaften hatte Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler aller Zeiten im Halbfinale vorsichtshalber wegen auftretender Nackenproblemen aufgegeben und sich mit der Bronzemedaille begnügt - eine weitere Trophäe in seiner langen Sammlung. Bereits am Donnerstag gab er für seinen Verein Borussia Düsseldorf in der Champions-League-Partie in Frankreich bei Chartres ASTT sein erfolgreiches Comeback gegeben. Nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe im EM-Halbfinale, die er als reine Vorsichtsmaßnahme verstanden haben will, hatte Düsseldorfs Nummer eins an diesem Abend keinerlei Probleme - weder mit dem Österreicher Robert Gardos (3:0) noch mit dem Schweden Pär Gerell (3:1).

Zusammen mit Timo Boll werden fünf weitere Ausnahmekönner zum Turnier der Super-Cup-Serie antreten. Mit von der Partie sind noch der aktuelle Weltranglistenzehnte Marcos Freitas (Portugal), die beiden schwedischen Legenden Jan-Ove Waldner und Jörgen Persson sowie die beiden gebürtigen Chinesen Wang Xi und Chen Weixing.

"Auf höchstem Niveau"

Auch Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ist begeistert:"Ich freue mich sehr, dass wir in unserem Jubiläumsjahr eine ganz besondere sportliche Veranstaltung erleben können. Mit den beiden legendären Spielern Jan-Ove Waldner und Jörgen Persson, mit dem deutschen Weltklassespieler und Bronzemedaillengewinner mit der deutschen Mannschaft in Rio, Timo Boll, und weiteren Spitzenspielern werden wir in der Schwetzinger Nordstadthalle Tischtennis auf höchstem Niveau und mit großem Unterhaltungswert erleben können."

Die beiden Ex-Weltmeister Waldner, wegen seines Talents und seiner eleganten Spielweise auch der "Mozart des Tischtennis" genannt, und Persson haben auch im Alter von inzwischen 50 Jahren nichts von ihrer Raffinesse und ihrem Ballgefühl verloren. Zu einer ganz anderen Tischtennis-Generation gehört Marcos Freitas: Der 28-jährige Portugiese ist die aktuelle Nummer zehn der Welt, gehört seit Jahren zu den besten Akteuren Europas, ist mehrfacher EM-Medaillengewinner und Champions-League-Sieger und kam bei Olympia unter die letzten Acht. Nicht so eine internationale Erfolgsbilanz haben die beiden gebürtigen Chinesen Wang Xi und Chen Weixing aufzuweisen, obwohl sie ebenfalls Ausnahmekönner sind. Aber in China gab es eben zu viel Konkurrenz, deshalb ging er nach Deutschland und war in der stark besetzten Bundesliga mehrfach der beste Spieler. Der 32-Jährige ist wie sein Kollege Chen Weixing (44) Abwehrspieler, letzterer sogar einer der besten der Welt. Weixing ist seit 2000 österreichischer Staatsbürger und holte seitdem schon einige europäische Titel. Die beiden Defensivstrategen sind Garanten für einen hochkarätigen Tischtennis-Abend, an dem die sechs Teilnehmer einen Tagessieger ausspielen werden. ali