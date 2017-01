Cartharius: Habe nie am Sieg gezweifelt

Jan Jacobsen war - zusammen mit Marlo Bühler - der beste Kegler des VKC an diesem Tag. © Lenhardt

Mit 5912:5672 gegen BF Damm Aschaffenburg setzte Bundesliga-Tabellenführer VKC Eppelheim seine Siegesserie fort und blieb dabei auch mit zweifachem Ersatz völlig ungefährdet. Mit Steffen Karl und Robin Loy spielten diesmal gleich zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft, während Daniel Aubelj und Tobias Lacher die Zweite im Ortsderby gegen Frei Holz Eppelheim verstärkten.

"Ich habe nie am Sieg gezweifelt", meinte Jürgen Cartharius zufrieden. Für die Leistung von Karl, der kaum noch trainieren kann, hatte er viel Lob übrig. "Vor allem die erste Bahn mit 262 Kegeln war sehr stark", meinte Cartharius. Mit insgesamt 943 machte Karl sogar noch 31 Zähler gegen Patrick Lebert gut. Da es bei Lars Ebert nicht so gut lief und Cartharius gegen den besten Aschaffenburger Christoph Zöller (1009) 15 Zähler abgab, betrug der Vorsprung nach dem Starttrio nur 67 Kegel. Doch die Eppelheimer wurden nicht nervös, obwohl bei den Gästen noch die Routiniers Horst Schlett und Udo Frey kamen.

Mäßiger Auftritt von Robin Loy

Frey präsentierte sich jedoch derart schwach (921), dass selbst der mäßige Auftritt von Robin Loy nicht ins Gewicht fiel. "Von Aschaffenburg hatte ich 200 bis 300 Kegel mehr erwartet", wunderte sich Cartharius über den Auftritt der Gäste, die vor allem im Abräumen überhaupt nicht mithalten konnten und dieser Form um den Klassenerhalt bangen müssen. Marlo Bühler und Jan Jacobsen zeigten beim VKC im Schlusstrio ihre derzeitige Topform zu Hause. Beide blieben fehlerlos, Jacobsen erzielte mit 706 das beste Volle-Ergebnis und deklassierte Frey um 148 Kegel. 1069 Kegel waren die Tagesbestleistung. Bühler war im Abräumen (394) sehr stark.

"Ich bin voll zufrieden, in dieser Besetzung sind die 6000 Kegel natürlich schwer zu erreichen", kommentierte Jürgen Cartharius die nur 5912 Kegel im Gesamtergebnis. Beim kommenden Auswärtsspiel wird der VKC aber wohl in Bestbesetzung antreten. Schließlich ist in München nicht so leicht zu gewinnen und der Meistertitel steht ja noch nicht fest. Insofern wird die Zweite dann wohl auf Verstärkung verzichten müssen.

Großes Glück hatte der VKC bei der Auslosung des Viertelfinales im DCU-Pokal. Er bekam die mit Abstand leichteste Gruppe und trifft am 6. Mai in Hainhausen auf SKV Hainhausen II (Gruppenliga Hessen), SG Lampertheim II (Landesliga II) und SKC Monsheim II (Regionalliga Rheinland-Pfalz).

"Das Double zu holen, das wäre klasse", meinte Jürgen Cartharius. Die Chancen stehen gut, denn Eppelheim würde bei Erreichen des Finalturnieres Heimrecht haben. Am 10./11. Juni wird in der Classic Arena der DCU-Pokalsieger gekürt.

VKC: Ebert 964, Karl 943, Cartharius 994, Bühler 1056, Loy 886, Jacobsen 1069.