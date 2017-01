„Das vermutlich leichteste Spiel des Jahres“

Spielertrainerin Katrin Schneider (l., hier mit Saskia Fackel) trifft heute mit den Kurpfalz-Bären auf ihren ehemaligen Club Bietigheim, den derzeitigen Bundesliga-Primus. © Lenhardt

Nur zwei Tage haben die Ketscher Kurpfalz-Bären Zeit gehabt, die Wunden aus dem ersten Duell im Jahr 2017 zu lecken. 31:37 unterlag die Handballmannschaft von Spielertrainerin Katrin Schneider bei der TuS Lintfort (wir berichteten). Doch um Trübsal zu blasen, bleibt keine Zeit: Heute Abend tritt die TSG Ketsch im Viertelfinale des deutschen Pokalwettbewerbs bei der SG BBM Bietigheim (Spielbeginn: 20 Uhr).

Nach der deutlichen Niederlage sparte Thomas Löbich, Co-Trainer und Sportlicher Leiter der Ketscher Mannschaft, nicht mit Kritik: "Dass wir uns so das Fell über die Ohren ziehen lassen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir hatten heute die große Chance, uns in der Tabelle einen sicheren Mittelfeldplatz zu ergattern. Das haben wir leichtfertig weggeschenkt. In dieser Klasse werden solche Mängel gnadenlos bestraft. Auf eine Einzelkritik möchte ich verzichten, da wir heute als Team komplett versagt haben."

Maximal Außenseiterchance

Die Bären haben maximal eine Außenseiterchance, denn die Schwaben spielen furios auf, sind Erster in der Bundesliga und haben auch die ersten beiden Spiele im neuen Kalenderjahr für sich entschieden. Alles andere als ein Sieg der SG wäre eine große Überraschung, denn der dänische Trainer Martin Albertsen hat seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren einen Meisterschaftsanwärter aus dem Club geformt.

"Wir können uns entweder hängenlassen und blamieren oder als Team auftreten und kämpfen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir uns nichts vorzuwerfen. Es ist vermutlich das leichteste Spiel der Saison", erklärt Schneider.

Bei den Bären werden voraussichtlich weiterhin die beiden Stamm-Kreisläuferinnen Elena Fabritz und Lena Feiniler fehlen. Auch hinter dem Einsatz von Sina Michels steht ein Fragezeichen. Große Probleme hat Saskia Fackel mit ihrer Schulter. "Das macht die Sache nicht einfacher für uns", bestätigt Schneider. Dafür nimmt Andrea Mertens, die bisher noch gar nicht zum Zuge kam - die Belgierin litt unter Rückenproblemen - wieder am Training teil. Bei Bietigheim steht Martine Smeets (Knieprobleme) nicht zur Verfügung. Torhüterin Ann-Cathrin Giegerich ist nach Knie-OP wieder ins Training eingestiegen.

Ein besonderes Spiel wird es für Schneider selbst, denn sie war zwei Jahre lang für Bietigheim auf Torejagd. Nach ihrer Zeit im SG-Dress wechselte sie nach Trier, ehe sie bei den Bären anheuerte.