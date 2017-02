Die Besten der Besten sind alle da

Alle Bilder anzeigen Im Uhrzeigersinn: Malaika Mihambo strahlt: Sie ist Sportlerin des Jahres, Ingeborg Keller von "Ingeborg's Floristikwerkstatt" gratuliert mit einem Blumenstrauß. Sportchef Andreas Lin spricht mit Hannah Mergenthaler, das Publikum lauscht gebannt und applaudiert, auch als die besten Sportler - Jannik Gieße, Daniel Hideg und Stefan Teichert - auf der Bühne stehen. Cécile Pieper wird von Maximilian Wendl interviewt. Die HG-Handballer freuen sich über ihren Wahlsieg. Das Ehepaar Lisa und Stefan Teichert plaudert mit Gästen. Plaudern von ihren Begegnungen mit den ganz Großen der Tischtennis-Szene: Alexander Krieger (v. l.), Timo Berger und Christoph Schröder vom TTC Ketsch.

Ein tolles Bild! Alle Athleten, die die Leser unserer Zeitung bei der Sportlerwahl 2016 unter die besten drei der Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres gewählt hatten, sind zum "Abend der Besten" in das Hotel Motodrom am Hockenheimring gekommen.

An Stehtischen verfolgen zudem zehn ausgeloste Leser und Wahl-Teilnehmer unserer Zeitung mit Begleitung den Abend (siehe Artikel unten). Sie plaudern mit den Athleten sowie Sponsoren der Sportlerwahl und verfolgen die "schöne Veranstaltung", wie Jens Keller und Wolfgang Zahn aus Schwetzingen loben. Sie freuen sich zudem, "ihre" Stars zu sehen - allen voran die Sportlerin des Jahres, Leichtathletin Malaika Mihambo (wir berichteten). Mit Sportchef Andreas Lin spricht sie über Olympia und die Sieben-Meter-Marke im Weitsprung. "Ich habe mir keinen Zeitpunkt gesetzt, wann ich diese erreichen will", sagt sie, wobei der Traum davon natürlich besteht - genauso wie der von einer olympischen Medaille. Diese hat sich die Zweitplatzierte, Hockeyspielerin Cécile Pieper, schon gesichert: "Die Medaille von Rio hat einen besonderen Platz in einem Regal und da findet auch diese Urkunde ihren Platz", hält sie das Sportlerwahl-Dokument nach oben. "Brasilien war ein besonderes Erlebnis und ich freue mich, auch bei dieser Wahl gut abgeschnitten zu haben", sagt sie im Gespräch mit Sportreporter Maximilian Wendl und schickt - wie alle Sportler ein Dankeschön an die Leser, die mitgewählt haben.

Die dritte Oftersheimerin im Bunde ist Hannah Mergenthaler, die auch hätte olympische Luft schnuppern können: "Es war schade, dass ich letztes Jahr krank geworden bin, denn so ist eine zu Olympia gefahren, die eigentlich langsamer ist als ich. Aber ich will dieses Jahr angreifen", verspricht die 400-Meter-Läuferin.

"Die dritte Liga ist für einen jungen Spieler wie mich gerade richtig, um viel Spielzeit zu bekommen", antwortet der Sportler des Jahres, Daniel Hideg, auf die Frage, warum er bei der HG Oftersheim/Schwetzingen verlängert hat: "Hier stimmt einfach das Gesamtpaket", so der Handballer, der seine Hoffnung, ins Juniorennationalteam berufen zu werden, noch nicht begraben hat. Eine Verletzung machte diese Chance im Vorjahr zunichte.

Stipendium in den USA

Tennis-Ass Jannik Gieße dagegen blickt über den großen Teich und kündigt an, für ein Stipendium nach Virginia, USA, zu gehen. Mit hartem Training möchte er den Traum vom Profi weiter verfolgen.

Hartes Training - davon kann auch Quadrathlet Stefan Teichert ein Lied singen. Mit Ehefrau Lisa trainiert er oft gemeinsam - kein Wunder, dass das sympathische Paar internationale Erfolge einfährt und bei der Sportlerwahl stets mit von der Partie ist.

Die Tischtennisspieler Alexander Krieger und Christoph Schröder, die mit Timo Berger die Urkunde für Rang drei bei der Mannschaft des Jahres für den TTC Ketsch entgegennehmen, erzählen von ihrer Jugendzeit, als sie gegen heutige Weltklasseakteure wie Timo Boll, Marcos Freitas, Thiago Apolonia auf einem Niveau gespielt haben.

"Wir freuen uns über diesen Preis. Es zeigt die Wertschätzung für unsere Arbeit. Die Bären haben über Jahre eine große Tradition im Nachwuchsbereich, jetzt wollen wir diesen Weg auch mit der ersten Mannschaft fortsetzen", bedankt sich Katrin Schneider im Namen der Kurpfalz-Bären für den Silberrang bei der Mannschaftswahl. Teamgeist wird bei den Handballerinnen genauso großgeschrieben wie bei ihren Kollegen von der HG Oftersheim/Schwetzingen. "Wir verstehen uns auch außerhalb des Spielfelds gut", ergänzt Kapitän Daniel Unser. Daher kommt der Preis - eine Verkostung in der Bierwelt der Welde-Braumanufaktur - genau richtig. Die Sieger bei den Sportlern und Sportlerinnen dürfen übrigens ein Gusto-Menü im Restaurant "Die Ente" im Seehotel Ketsch genießen. kaba/ali/mjw