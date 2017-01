Die Qualität ist da, die Konstanz noch nicht

Hirschacker-Coach Dennis Hardung hatte in der Vorrunde eine lange Ausfallliste zu beklagen. © Fischer

Der VfL Hockenheim war mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet, grüßt nun aber aus dem Tabellenkeller. In Teil zwei unseres Rückblicks betrachten wir die vier Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet aus der zweiten Tabellenhälfte.

FC Badenia Hirschacker (8. Platz)

Für die Gelben Hirsche ist in der Rückrunde Schaulaufen angesagt - zum Aufstiegsplatz sind es bereits 18 Punkte Rückstand, zum Abstiegsplatz 15 Punkte Vorsprung. Eine beispiellose Ausfallserie sorgte dafür, dass der FC Badenia sich schon frühzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat. "Wir haben vieles hinterfragt und aufgearbeitet. Letztendlich mussten wir uns auch einfach der Tatsache stellen, dass der Kader zwar gute Qualität hat und groß ist, wir aber zu anfällig waren", analysiert Trainer Dennis Hardung. "Die Winterpause kam genau richtig. Wir haben uns mit einem Sieg verabschiedet, was gut für die Moral war." Personell gibt es leichte Veränderungen: Zwei Spieler werden im Winter dazustoßen, dafür stehen Mario Bozic (Kreuzbandriss) und Marcel Proft (Mensikus) erst einmal nicht zur Verfügung. Zudem wird Christopher Ries mit dem SV Rohrhof II in Verbindung gebracht.

FV 08 Hockenheim II (9. Platz)

Die Mannschaft von Trainer Dominik Leiß kam nur schwer in die Saison, musste einige unnötige Punktverluste einstecken, steigerte sich dann aber und steht nun im relativ gesicherten Mittelfeld. "Es ist noch sehr viel Luft nach oben was unseren Spielaufbau betrifft und vor allem unsere Punktausbeute", resümiert Leiß. Mit Agron Lokaj, der bereits 20 Tore erzielt hat, haben die 08er eine Lebensversicherung in ihren Reihen. Positiv: Leiß wird mit demselben Kader in die Rückrunde gehen. "Es wird höchstens intern mit der ersten Mannschaft Verschiebungen geben", so Leiß.

SV Rohrhof II (12. Platz)

In höchster Not befindet sich der SV Rohrhof II, der sich erst am vorletzten Spieltag von den Abstiegsplätzen geschossen hat. Dennoch zeugen zwischenzeitlich zehn Spiele ohne Sieg davon, dass beim SVR II noch einiges im Argen liegt. Um nicht in die C-Klasse durchgereicht zu werden, haben die Verantwortlichen im Winter nochmals nachgelegt. Vom abgemeldeten SC Rot-Weiß Rheinau II kommen Rewad Traigeika und Karol Sgodzaj, die schon früher in Rohrhof aktiv waren. Bester Torschütze des Teams war in der Vorrunde Batuhan Karadeniz mit fünf Toren.

VfL Hockenheim (16. Platz)

Der Blick des VfL Hockenheim war auf die Vorjahresplatzierung gerichtet, die bestmöglich noch übertrumpft werden sollte. Doch von Rang fünf waren und sind die Rennstädter meilenweit entfernt, lediglich zwei Siege konnte die Elf von Trainer Uwe Zahn einfahren. "Wir hatten großes Verletzungspech, dazu noch drei Montagearbeiter und drei Urlauber während der Saison", verdeutlicht Zahn die Personalmisere, die ihn nicht nur einmal zum Mitwirken auf dem Feld zwang. Zur Rückrunde verlässt nun auch noch der beste Torschütze, Antonio Ragusa (10 Treffer), den VfL.

Dafür kehren Gottlieb Weiss, Jens Klippel und Marcel Beifuss nach ihrer Reha zurück, auch Jakob Salzmann steht dann wieder zur Verfügung. "Unser Ziel sind 21 Punkte aus den restlichen 14 Spielen und damit der Klassenerhalt", rechnet Zahn vor.