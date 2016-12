Doppel-Erfolg für Ketsch

Die Damen des TTC Ketsch sind Bezirkspokal Sieger: v. l. Jessica Reinbold, Jasmina Simon und Melanie Berger. © TTC

Der TTC Ketsch ist seiner Favoritenrolle beim Tischtennis-Bezirkspokal gerecht geworden und hat sich beide Titel im Bereich Heidelberg geholt.

Die Frauen waren in Wiesloch gegen den Verbandsligisten TTC Wiesloch/Baiertal klar überlegen und gaben beim 4:0-Finalsieg nur einen Satz ab. Jasmina Simon eröffnete die Partie mit 3:0 gegen Anita Kretschmer, Melanie Berger gab beim 3:1 gegen Melanie Ludwig Satz 3 ab.

Jessica Reinbold hatte wenig Mühe mit der jungen Paula Rosenfelder, ehe das Doppel Simon/Berger die Partie mit 3:0 gegen Ludwig/Kretschmer nach nur 45 Minuten beendete.

Die Männer trugen ihre Finalrunde in St. Leon-Rot aus. Für den Herren-A-Wettbewerb hatten sich nur drei Teams gemeldet. So kam es zu einem Halbfinale zwischen Ketsch II und TTV Mühlhausen III, ein Duell zweier Teams aus der Verbandsklasse. Ketsch spielte mit Elias Hartmann, Roman Nagurski und Josef Stauber und siegte klar 4:0. Dadurch war das Endspiel eine rein Ketscher Angelegenheit, TTC II traf auf den Badenliga-Spitzenreiter, seine "Erste". Elias Hartmann brachte Ketsch II mit 3:1 gegen Florian Trattnig in Führung. Alexander Krieger gewann glatt 3:0 gegen Roman Nagurski. Einige Mühe hatte Timo Berger mit Josef Stauber, ehe er 3:2 (11:7) gewonnen hatte. Im Doppel brauchten Trattnig/Berger ebenfalls fünf Sätze, um Hartmann/Stauber in die Schranken zu verweisen. Im abschließenden Einzel leistete Elias Hartmann gegen Alexander Krieger heftige Gegenwehr, verlor aber letztlich 8:11, 7:11 und 4:11.

Im C-Pokal siegt Plankstadt

Die TSG Eintracht Plankstadt erreichte im C-Pokal durch ein 4:3 gegen die TTF Wiesloch das Endspiel gegen die SG Neuenheim. Dort verlor Plankstadt mit 2:4. Die Punkte holten Thomas Schuhmacher und Lukas Heckmann.

Im B-Pokal standen Ketsch III und TTC Reilingen im Semifinale. Ketsch verlor 0:4 gegen Eppelheim, Reilingen unterlag 1:4 gegen den TTV Heidelberg II. Den Ehrenpunkt holte Daniel Knauf. Das Spiel um Platz 3 entschied Ketsch mit 4:0 gegen Reilingen für sich. Lukas Wehland, Nadim Razvi, Alexander Kocher und das Doppel Razvi/Kocher waren erfolgreich. mra