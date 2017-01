Duell der Topspielerinnen

Jessica Foos überzeugte zuletzt mit einer persönlichen Bestleistung. © Bild Lenhardt

Wenn morgen, 14 Uhr, die SG BW/GH Plankstadt und die SG Fortuna/DKC 73 Kelsterbach aufeinandertreffen, dann ist das auch das Duell der beiden besten Bundesligaspielerinnen. Stefanie Blach führt die Schnittliste, die nach den Auswärtsleistungen erstellt wird, mit 515 Kegeln vor Silke Baumann (490) an.

Nach dem Zittersieg vom vergangenen Sonntag gegen Frammersbach muss das Team des deutschen Meisters den Kopf wieder frei bekommen. "Wir müssen uns voll und ganz auf das kommende Heimspiel konzentrieren", forderte Plankstadts Sportwartin Nicole Jeckstadt. Der Aufsteiger aus Kelsterbach liegt auf Relegationsrang acht und benötigt jeden Punkt. Der Auswärtsschnitt des Teams beträgt allerdings nur 2680 Kegel. "Auch Kelsterbach dürften wir auf unseren Bahnen nicht unterschätzen", sagt Jeckstadt. In der Tabelle könnte sich an diesem Spieltag einiges tun. Sollte Leimen das Verfolgerduell in Obernburg verlieren und auch der DSKC Eppelheim in Frammersbach scheitern, würde Plankstadt die Tabellenführung ausbauen.

DSKC vor hoher Hürde

Die Partie in Frammersbach (Sonntag, 13 Uhr) ist in der Tat eine sehr schwere für den DSKC Eppelheim. Der Tabellenfünfte aus Unterfranken ist heimstark und zeigte am letzten Sonntag auch beim Spiel in Plankstadt eine Topleistung. "So nah an den Rand einer Niederlage hat in dieser Saison niemand die Plankstadterinnen getrieben", meinte DSKC-Akteurin Lisa Erles.

Zu Hause weist der KSC einen Schnitt von 2822 Kegeln auf, und angesichts des mäßigen Auswärtsschnittes der Eppelheimerinnen von nur 2733 Kegeln scheint Frammersbach mit leichten Vorteilen in diese Partie zu gehen. Im Vorjahr siegte der DSKC mit den letzten Kugeln 2820:2807 im Hexenkessel Frammersbach. "Das wird nicht leicht für uns", stellt sich Jana Wittmann auf ein umkämpftes und spannendes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe ein. "Jede von uns muss von der ersten Kugel an konzentriert in das Spiel gehen, um den Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen." mra