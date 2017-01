Eisbären-Duell geht an Eppelheim

Nach 16 erfolglosen Versuchen ist es den Eishockeyspielern des EC Eppelheim endlich gelungen: Sie haben gegen die Eisbären Heilbronn, den Serienmeister der Regionalliga mit 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) gewonnen und den Unterländern damit die vierte Niederlage in Serie zugefügt. Nach dem frühen und unglücklichen Zwei-Tore-Rückstand drehten die Routiniers Patrick Patschull (20.), Marcus Semlow (28.) und Thomas Korte (33.) die Partie zugunsten des ECE.

Beide Teams gingen ersatzgeschwächt in das dritte Duell der Saison. Während Eppelheim seine aufstrebende Form bestätigte und sich für die bittere Penalty-Niederlage in Heilbronn revanchieren wollte, kam Heilbronn mit der ungewöhnlichen Serie von drei Niederlagen in Folge ins Icehouse.

Saisonaus für Striepeke

Es entwickelte sich schnell ein Spiel auf Augenhöhe, das mit hohem Tempo und wenig Unterbrechungen in beide Richtungen hin und her ging. Nach der ersten Strafzeit für den ECE kamen die Gäste besser ins Spiel und entwickelten etwas mehr Druck. Nicht ganz unverdient gingen sie dann durch Sven Breiter auch in Führung. Für kurze Zeit passte dann gar nichts mehr zusammen in der Defensive der Kurpfälzer - die logische Konsequenz war der Doppelschlag durch Daniel Steinke zum 2:0. Und es kam noch schlimmer: Nach einem Zusammenprall mit einem Heilbronner Spieler blieb Cedric Striepeke verletzt auf dem Eis liegen und musste wie schon vor Wochenfrist Alex Rosentritt mit einer Verletzung der Kniescheibe ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Die Saison ist gelaufen", bestätigte Teammanager Patrick Treiber gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Spiel litt zunächst unter dem Eindruck der Verletzung und beide Teams ließen an Intensität spürbar nach. Doch langsam wich beim ECE die Schockhaltung. Eppelheim belohnte sich kurz vor der Pausensirene mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Patschull.

Gestärkt durch das Lebenszeichen vor der Pause wollte Eppelheim nach der Pause mehr. Doch auch den Gästen war die Leistungsbereitschaft anzumerken, die Führung nicht aus der Hand zu geben, so dass beide Teams offensiv agierten. In dieser spannenden Phase markierte Marcus Semlow den verdienten Ausgleichstreffer. Kurz darauf erwies sich der kurzfristige Einsatz von Trainer Thomas Korte - schon in Ravensburg überzeugte er - auf dem Eis als richtiger Schachzug, als er bei einem schnellen Gegenzug von Marc Bruns in Szene gesetzt wurde und die erste Führung erzielte (33.).

Diesmal über die Zeit gerettet

Nachdem man im Duell in Heilbronn eine Drei-Tore-Führung verspielt hatte, wollten der ECE diesmal alles daran setzen, den Sieg über die Zeit zu retten. So hatten beide Teams im Schlussdrittel vielversprechende Spielanteile, ohne dabei jedoch die eigene Defensive zu vernachlässigen. Währenddem EHC ein vermeintlicher Ausgleichstreffer nicht anerkannt wurde, verpassten auch die Hausherren die Entscheidung. So musste man bis zum Ende zittern, ehe der Sieg unter Dach und Fach war. Mit dem nun sechsten Erfolg in den letzten sieben Begegnungen haben sich die Eisbären vorerst in den Play-off-Rängen festgebissen und liegen nur noch drei Punkte hinter dem amtierenden Meister aus Heilbronn. Die nächste Bewährungsprobe bietet sich bereits am Sonntag, 22. Januar, wenn Eppelheim beim Spitzenreiter EHC Zweibrücken zu Gast ist. zg