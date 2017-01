Beim 30. Ketscher D-Junioren-Masters treffen sich wieder zahlreiche Fußballtalente, um in der Neurotthalle ihr fußballerisches Können zu zeigen. Neben dem Titelverteidiger, der Frankfurter Eintracht, treten in der Gruppe B die Teams von Bayer 04 Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Kaiserslautern und die Stuttgarter Kickers gegeneinander an. In der Gruppe A laufen Greuther Fürth, der Karlsruher SC, der 1. FC Köln, der SV Sandhausen, der Chemnitzer FC und der Gastgeber, die Spvgg 06 Ketsch auf.

Start in der Neurotthalle ist am Sonntag, 8. Januar, um 9 Uhr. Das Halbfinale findet um 15.30 Uhr statt und das Finale ist für 17.15 Uhr angesetzt.