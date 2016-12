HG beschert sich schon vor Heiligabend

Ja ist denn schon Weihnachten? Für die HG Oftersheim/Schwetzingen war dies gestern Abend definitiv der Fall. Heimsieg gegen Mitaufsteiger VTV Mundenheim, damit sensationelle 22 Punkte auf dem Konto und schon weit mehr als die halbe Miete für das Saisonziel Klassenerhalt. Und schließlich auch noch drei Vertragsverlängerungen - die vorgezogene Bescherung hätte drei Tage vor Heiligabend nicht schöner ausfallen können.

Dass der 22:20 (12:7)-Erfolg gegen den pfälzischen Nachbarn eine schwere Geburt und die Partie kein handballerischer Leckerbissen war, störte da keinen der einheimischen Fans unter den erneut - trotz Fernsehkonkurrenz von Handball- und Fußball-Bundesliga - rund 600 Zuschauern, die wieder für eine gute Stimmung sorgten.

Dieser Rückhalt ist auch einer der Gründe, warum Daniel Hideg (20) sowie die Brüder Alexander und Lukas Sauer (24/20) der HG auch über die Saison hinaus treu bleiben: "Die Unterstützung durch das Publikum ist super," meinte der ältere der Sauer-Brüder. Für Daniel Hideg, der wegen seiner Knieverletzung noch bis mindestens März ausfällt, ist es das "Gesamt-Paket bei der HG" das stimmt - Publikum, Trainer, Umfeld und nicht zuletzt die Mitspieler. "Ich kenne keine Mannschaft in der 3. Liga, die in der dritten Halbzeit so stark ist wie wir", meinte der stark umworbene Torjäger etwas augenzwinkernd, warum er seinen Vertrag trotz Angeboten von höherklassigen Clubs bis 2019 verlängert hat. Der Wohlfühlfaktor gab einfach den Ausschlag.

Viele Fehler

Den Ausschlag im Aufsteiger-Duell gestern Abend gaben letztlich nur Nuancen. Die HG mit ihren zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen kam genauso zäh in die Partie wie die - trotz ihres jüngsten Erfolgs gegen Pforzheim-Eutingen - tief im Tabellenkeller sitzenden Gäste. Viele technische Fehler, einfache Ballverluste, Übertritt am Kreis, jede Menge Fehlwürfe und Fehlpässe oder vergebene Siebenmeter. "Es gab taktische und disziplinarische Glanzlichter, die man auf diesem Niveau normalerweise nicht sehen sollte," kommentierte Mundenheims Trainer Patrick Horlacher herrlich ironisch und sprach sogar von Dummheit seiner Truppe.

Dass die ob der Personalsituation unsicher auftretenden Gastgeber zur Pause mit 12:7 führten, lag auch an der Schwäche der Gäste, die aber nach der Pause wieder herankamen - auf einmal stand es nur noch 19:18. "Dann war es so: Wer macht weniger Fehler",atmete HG-Trainer Martin Schnetz durch, dass sein Team in der Zitterpartie doch irgendwie noch Lösungen fand, um zum Erfolg zu kommen. Die entscheidende fand Linksaußen Alexander Sauer, der zwei Minuten vor Abpfiff mit dem 22:20 die vorweihnachtliche Bescherung unter Dach und Fach brachte.

HG: Unser; Gabel; A. Sauer (5), Förch (8), Geisler (1), L. Sauer (2), Körner (1), Mehl, Rudolf (1), Gartner (1), Krämer, Fendrich (2), Micke (1), Leibnitz.