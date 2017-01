HG sieht sich nur in der Außenseiterrolle

Gibt es ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Co-Trainer Frederik Fehrenbach (links)? Simon Förch und seine Mannschafts-kollegen werden im Gastspiel in Pfullingen alles daran setzen, die starke Saisonleistung beizubehalten. © Lenhardt

Von den ersten fünf Mannschaften der Südgruppe der 3. Handball-Liga (nach dem Tabellenstand vor dem letzten Spieltag) war keine in der Lage, doppelt zu punkten. Mehr als nur ein Fingerzeig, dass Spielausgänge in dieser Staffel derzeit nur schwer kalkulierbar sind. Dafür bleibt das Rennen an der Spitze spannend, denn die Führungsgruppe ist extrem zusammengerückt. Die ersten sechs Teams trennen nur zwei Zähler, zieht man eine Tabelle ohne den Fürstenfeldbrucker Punktabzug zu Rate, ist es nur ein Zähler Abstand zwischen den Top-Sieben - die HG ist da jedes Mal mit dabei, für einen Aufsteiger ganz beachtlich, aber es bleibt vorerst noch eine Momentaufnahme.

Der kommende Gastgeber, der VfL Pfullingen (Samstag, 20 Uhr) liegt schon etwas abgeschlagen dahinter. Die Platzierungen im Klassement scheinen aber keine große Rolle für Prognosen zu spielen. So sieht es auch HG-Trainer Martin Schnetz und erklärt recht vehement: "Tabellenstände zählen in unserer Situation überhaupt nicht, da dürfen wir unter keinen Umständen drauf schauen. Nach unserer bisherigen Trainingssituation sind wir beim VfL ganz klarer Außenseiter."

Zwar hat Schnetz seit Wiederaufnahme des Übungsbetriebes regelmäßig bis zu 15 Feldspieler zur Verfügung und auch mindestens zwei Torhüter, trotz aller derzeitig verletzten Akteure. "Aber wir hatten im Prinzip aus verschiedenen Gründen nie das Team so zusammen, wie es dann hoffentlich in Pfullingen auflaufen soll."

Das Hinspiel hatte die HG am Ende verloren, mangelnde "Drittliga-Erfahrung" hatten Schnetz und sein VfL-Kollege Till Fernow damals unisono als Grund dafür angeführt. Dieses Manko ist bei der HG - siehe derzeitiger Tabellenstand - wohl behoben. Aber mit dem Fehlen von Daniel Hideg, Lino Messerschmidt und Adrian Fritsch ist das Vorhaben, doppelt zu punkten, doch eher als schwierig einzuordnen. So erklärt Schnetz das Ziel für Samstag: "Wir trainieren mit Vollgas weiter, um so gut wie möglich dem Gegner die Stirn zu bieten und ein ordentliches Spiel abzuliefern, haben aber keine Punkterwartung." Ablehnen würde der HG-Tross sie aber auch nicht, denn die Serie schwerer Gegner setzt sich in den folgenden Wochen nahtlos fort. mj