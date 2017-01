HSV-Kapitän schwört sein Team ein

Steht wieder zur Verfügung: der Hocken-heimer Sergiu Dumitru. © Lenhardt

"Wir wollen so schnell wie möglich einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen, dazu müssen wir vor allem unsere Heimspiele gewinnen", macht Handball-Trainer Daniel Müller vom Badenligisten HSV Hockenheim deutlich. Damit steht er nicht alleine. Auch die lokale Konkurrenz in Schwetzingen/Oftersheim und Plankstadt ist bemüht, die unteren Ränge möglichst bald hinter sich zu lassen. Chancen dazu bestehen dieses Wochenende für alle drei Teams.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen II hat die SG Stutensee/Weingarten zu Gast, die sie zum Rundenauftakt geschlagen hatte. Aber das Ergebnis vom Hinspiel täusche, hätte jetzt keine Relevanz mehr, meint Coach Matthias Polifka. "Wir stehen jetzt vor einer ganz anderen Situation. Die SG hat sich gesteigert und steht nicht umsonst mit vorne in der Tabelle." So geht er nicht von einer leichten Aufgabe aus, zumal er auch noch mit seinem Personalpuzzle beschäftig ist. Aus dem Repertoire seines ohnehin kleinen Kaders müssen nun zum Teil auch Begehrlichkeiten der ersten Mannschaft abgedeckt werden, da diese doch einige Ausfälle aufzuweisen hat. Aber gestützt auf den kämpferischen Auftritt seiner Truppe bei den wieder erstarkten Plankstadtern geht er nicht zu pessimistisch den Sonntag an.

Große Sorgenfalten

Gewaltig viele Sorgen hat auch Müller, denn Hockenheims erfahrener Angreifer Mirko Hess fällt wegen eines beruflichen USA-Aufenthalts für die nächsten drei Spiele aus und Elias Balci ist erkrankt und trainierte in diesem Jahr noch gar nicht. Dafür steht allerdings Sergiu Dumitru wieder vollwertig zur Verfügung.

Ans Hinrundenspiel erinnern sich die HSV-Spieler gar nicht so gerne, denn sie kassierten nach einer ungenügenden Leistung ein bitteres 26:29. Doch Kapitän Philippe Schinke bringt es auf den Punkt: "Egal wie wir personell aufgestellt sind, die beiden Punkte müssen bei uns bleiben. Und deshalb muss jeder für den Nebenmann fighten."

Zuversicht dank Erfolgen

Zeitgleich steht die Plankstadter TSG Eintracht in Knielingen auf der Platte. Auch sie hatte das eigentliche Auftaktmatch in den Sand gesetzt, welches allerdings erst im Dezember nachgeholt worden war. Aber mit zuletzt drei immens wichtigen Punkten ist doch einiges an Selbstvertrauen zurückgekehrt.

Trainer Niels Eichhorn erwartet ein intensives Kräftemessen: "Die Aufgabe gegen Knielingen ist sehr interessant, hat sie sich doch gerade daheim als schwer zu bezwingende Mannschaft erwiesen. Das hat der TVK zuletzt gezeigt. Aber wir werden wieder leidenschaftlich alles aufbieten, was möglich ist und wollen punkten."

Gerade Kampfgeist und Zusammenhalt haben sich während der letzten Wochen als echte Waffe herausgestellt.

Die HSG St. Leon/Reilingen setzt derweil noch aus. Die Partie gegen Hardheim wurde abgesetzt, da der TVH im Achtelfinale des deutschen Amateur-Pokals gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim antritt.

Bessere Vorzeichen

Gegen den vormaligen Süd-Landesligisten TV Ispringen hatte es für Verbandsligist TV Eppelheim gleich im ersten Handballspiel dieser Saison eine heftige 14:25-Klatsche gegeben. Nun stehen die Vorzeichen etwas besser, denn mit Simon Stroh steht eine weitere Alternative am Kreis zur Verfügung und auch Sebastian Scheffzek wird diesmal aller Voraussicht nach mitwirken. Verzichten werden muss dafür auf Fabian Ernst (beruflich Südbaden). Zudem ist fraglich, ob Steffen Müller mitwirken wird, er laboriert an einer Muskelverletzung. mj/zg