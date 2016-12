„Ich habe ganz neue Muskeln entwickelt“

Thomas Eder saß 40 Jahre nicht im Cockpit eines Rennautos. Von einer Eingewöhnungszeit kann aber keine Rede sein, er gewann in seiner Comebacksaison die Meisterschaft in seiner Klasse.

"Rennfahren ist wie Fahrradfahren", hatte Dr. Thomas Eder zu Beginn der Formel-V-Saison im Fahrerlager des Hockenheimrings gesagt. Er wollte erst einmal sehen, inwieweit er mit den Arrivierten noch mithalten könnte, doch nach der Saison erklärt Eder: "Die Saison ist gut gelaufen."

Der Klassensieg und der 13. Gesamtrang unter 78 Teilnehmern belegen das. "Ich hatte den Speed", freut sich der in Schwetzingen lebende Eder über die erfolgreiche Rückkehr nach 40 Jahren Pause.

Legenden waren schon dabei

Bei der Formel V, bei der auch Formel-1-Größen wie Nelson Piquet Niki Lauda, Keke Rosberg oder Emerson Fittipaldi einst am Start waren, geht es inzwischen aber nicht mehr nur ausschließlich um die Geschwindigkeit, sondern um die Konstanz - Gleichmäßigkeitsprüfungen ergeben das Endresultat. So wird die schnellste Runde als Referenzzeit gewertet, die drei folgenden schnellsten Runden kommen zusätzlich in die Wertung. "Auf der Strecke gibt es keine richtigen Kämpfe mehr, aber es sind schon noch ein paar Racer dabei."

Dennoch herrsche unter den vielen Fahrern der Hobby-Rennklasse ein freundschaftliches Verhältnis berichtet der 64-Jährige von seinen Kollegen, die zwischen 16 und 83 Jahre alt sind.

Wintertests stehen für Eder zwar nicht an, doch sein Aufgabenbereich hat sich erweitert, und nimmt somit Zeit in Anspruch: Während sein 130 PS starker Bolide - einige Teile stammen von Volkswagen - in Ravensburg überwintert, ist Eder, der 1990 in die Spargelstadt zog und bis 2013 eine Apotheke in Neulußheim besaß, zum Serienkoordinator aufgestiegen. Zusätzlich kümmert er sich um Lehrgänge. Auch drei Mädchen sind in der Formel V dabei. "Die Nachwuchstalente sprühen vor Enthusiasmus", sagt Eder, der das Jahr noch einmal Revue passieren lässt. "Es war schon sehr anspruchsvoll. Als Folge der anstrengenden Lenkung habe ich mir bisher völlig unbekannte Muskeln an meinen Unterarmen entdeckt." Vom fahrerischen Anspruch habe ihm Zolder sehr gut gefallen, aber auch Spielberg und der Hockenheimring seien schön zu fahren. Er selbst überbrückt die Zeit, indem er auf seinem Rennrad im Keller trainiert. Auch die Familie gibt im Rückhalt, seine Frau war bei vielen Rennen dabei.

Spa - ein Leckerbissen

Die neue Saison beginnt dann im April auf dem Hockenheimring, allerdings nicht im Rahmenprogramm des Jim-Clark-Revivals, sondern etwas früher, beim Großen Preis der Stadt Stuttgart.

Ein ganz besonderer Leckerbissen wird der Kurs in Spa-Francorchamps. Die legendäre Eau Rouge, eine Kurvenkombination in den Ardennen, hat es Eder angetan. "Dort zu fahren ist wirklich ein Highlight", bestätigt Eder, der nichts dem Zufall überlässt: Auf seinem Wagen hat er eine Kamera angebracht, um die Kurven zu lernen und Fehler auszumerzen. "Das hilft, um sich zu verbessern", sagt er.