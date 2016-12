Kai Dippe bleibt den Eulen treu

"Kai passt super zur Mannschaft und zum Verein", sagte Torwart Kevin Klier im Oktober 2015 nach nur wenigen Monaten der Gemeinsamkeit beim Handball-Zweitligisten. Von Beginn an seines Engagements bei der TSG Ludwigshafen-Friesenheim schlossen die Eulen-Fans Kai Dippe, der in Plankstadt aufgewachsen ist, in ihre Herzen.

Der 23-Jährige hat sich zweifelsohne zu einem der Publikumslieblinge bei den Pfälzern entwickelt. Dazu hat die mittlerweile zum Kult gewordene "Dippe-Humba" einen wesentlichen Anteil beigetragen. Diese gemeinsame Begeisterung zwischen Spieler und Fans wird sich weiter fortsetzen, denn der Kreisläufer hat ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Dieser Vertrag, der eine Option auf eine weitere Spielzeit beinhaltet, endet am 30. Juni 2018.

Eine Signalwirkung

Dippe wechselte im Sommer 2015 zu den Rothemden und war zuvor zwei Jahre für die SG Leutershausen auf dem Parkett unterwegs. Begonnen hat er seine Karriere bei der TSG Eintracht Plankstadt, die sich bei der HG Oftersheim/Schwetzingen fortsetzte. Später war er bei den Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga und Champions League kurzzeitig auf Torejagd.

"Das ist eine Signalwirkung, es ist toll, dass sich Kai zu uns bekennt", freut sich Cheftrainer Benjamin Matschke über die Weiterverpflichtung. "Es macht einfach Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Kai ist immer motiviert und bringt gute Stimmung rein." Und Matschke, Lehrer am Schwetzinger Wirtschaftsgymnasium, spricht über die Entwicklung seines ehemaligen Schülers: "Kai hat taktisch viel dazugelernt, hat ein hohes Wurfrepertoire, ist sehr beweglich und arbeitet stark an seiner Konsequenz. Bei seinen Abschlüssen hat er mit die höchste Effektivität, und auch in der Abwehr, wo er im Mittelblock spielt, hat Kai große Fortschritte gemacht."

Kai Dippe, der an der SRH-Hochschule in Heidelberg eingeschrieben ist und im Oktober sein Bachelor-Studium abgeschlossen und nun ein Masterstudium aufgenommen hat, sagte zu seinem Verbleib bei den Eulen: "Im Verein sind gute Strukturen geschaffen worden, das Trainerteam ist klasse, ich wohne und studiere in der Nähe, das Ganze ist einfach perfekt für mich." zg/Bild: ZG