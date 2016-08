Kein Beinbruch in Steinbach

Haiger. Die Verfolger 1. FC Saarbrücken und SV Elversberg (beide jetzt 13 Punkte) waren Regionalliga-Spitzenreiter SV Waldhof mit ihren Siegen am Dienstagabend auf die Pelle gerückt - die Mannheimer waren beim TSV Steinbach also gefordert, wenn die drei Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze behauptet werden sollten. Trotz großer Überlegenheit im zweiten Durchgang reichte es für den SVW allerdings nur für ein torloses Unentschieden. "In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Man muss aber auch sagen, dass die Steinbacher in der Defensive ordentlich standen, wir hatten nicht so viele zwingende Möglichkeiten und die vielen Standardsituationen haben sie gut verteidigt", sagte Waldhof-Trainer Gerd Dais: "Es war ein Abnutzungskampf. Aber 0:0 ist in Ordnung, das Ergebnis ist kein Beinbruch."

Der SVW-Coach hatte für den verletzten Mittelstürmer Nicolas Hebisch (Hämatom am Rücken) den neu erblondeten Gianluca Korte in die Startformation beordert, Giuseppe Burgio stand zum ersten Mal nach seiner Knieverletzung in dieser Saison im Kader. Der SVW lief im bewährten 4-4-2-System auf, allerdings agierte Korte im Gegensatz zu Hebisch mehr als hängende Spitze.

Dass die mit einem mehr als stattlichen Saisonetat von 1,8 Millionen Euro ausgestatteten Mittelhessen eine unangenehme Aufgabe werden würden, war schnell klar. Es war noch keine Minute gespielt, da rutschte SVW-Innenverteidiger Michael Schultz weg und der Steinbacher Daniel Engelbrecht verzog aus idealer Position nur knapp.

Aber auch die Mannheimer setzten früh ihre ersten Duftmarken: Jannik Sommer brachte eine Freistoßflanke in den Strafraum, wo Benedikt Koep mit einem Kopfball TSV-Schlussmann Frederic Löhe alles abverlange (7.). Bei Philipp Försters Schuss aus 20 Metern stand nur noch der Pfosten im Weg (15.).

Danach verflachte die Partie ein wenig, weil die Steinbacher vor allem Waldhofs Spielgestalter Förster früh attackierten. Die Doppelsechs mit Förster und Sebastian Gärtner ließ zudem erstmals in dieser Saison ein paar Lücken zu viel erkennen. Probleme hatte die Dais-Elf vor allem mit dem bulligen Mittelstürmer Engelbrecht und dem agilen Maurice Müller auf der linken offensiven Steinbacher Außenbahn, der in der 18. Minute viel zu lässig attackiert wurde und SVW-Keeper Markus Scholz prüfte. Das torlose Remis zur Pause war deshalb völlig leistungsgerecht.

Der Waldhof kam mit mehr Druck aus der Kabine, schnürte die Hessen jetzt meistens am eigenen Strafraum ein - allerdings wehrten sich die Steinbacher in etlichen Luftduellen nach Standardsituationen erfolgreich. Bei Sommers Versuch war wieder Löhe zur Stelle (57.). Drei Minuten später zielte der beste SVW-Torschütze der Vorsaison nur um Zentimeter vorbei.

Burgio feiert Comeback

Die Gastgeber machten nicht mehr den Eindruck, an diesem lauen Spätsommerabend in Haiger auf mehr als ein Unentschieden zu spekulieren, der SVW machte aber zu wenig aus seiner klaren Dominanz nach dem Seitenwechsel. Dais brachte in den letzten 20 Minuten Rückkehrer Burgio, um das Problem der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive vielleicht doch noch zu beheben. Dessen Schuss aus zwölf Metern parierte wieder Löhe (79.).