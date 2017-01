Ketsch gelingt Revanche in Allensbach

Zwei Siege gab es für die Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet in der Handball-Oberliga der Frauen zu verbuchen. Dadurch bleibt sowohl die HSG St. Leon/Reilingen als auch die TSG Ketsch zwei im Führungsquintett.

SF Schwaikheim - HSG St. Leon/Reilingen 23:27

Beim ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause stieß die HSG auf die SF Schwaikheim. In der Zwischenzeit wussten das Team um HSG-Trainer Marcus Gutsche bereits, dass es zwei weitere Minuspunkte auf dem Konto zu beklagen hat, denn das Spiel gegen Allensbach wurde gegen die HSG entschieden.

Zusätzlich waren Eva Zinser und Lena Martin nicht einsatzfähig. Von Beginn an war die Partie umkämpft. Letztlich war es ein Arbeitssieg für St. Leon/Reilingen, welcher allerdings keine Änderung auf den Tabellenplätzen brachte. Die HSG erwischte den besseren Start und erzielte drei Treffer in Folge. Durch technische Fehler kamen aber auch die Gastgeber ins Rollen und glichen in der neunten Spielminute zum 4:4 aus. Beide Mannschaften stellen in der ersten Hälfte eine starke Defensive, so dass sich die Torausbeute zunächst in Grenzen hielt. Die Offensiven rieben sich das ein oder andere Mal am Gegner auf, wobei sich die Gäste des Öfteren dann doch durchsetzen konnten und den Ball einnetzten. Bis zum Halbzeitpfiff waren es dann drei Tore Vorsprung (11:14) für das Gutsche-Team. Die zweite Hälfte gestaltete sich weniger dynamisch. Es kehrte gar der Schlendrian ein. Die HSG brachte das Spiel aber dennoch routiniert und mit der notwendigen Ruhe zu Ende. zg

HSG: Jacobi, Pavic; Gottselig (5/1), Müller, Heck, Pahl (1), Vetter, Strifler (3), Kerle (4), Wiedemann (5/3), Schulz (3), Rimpf (2), Baum (4/1).

SV Allensbach II - TSG Ketsch II 29:43

Die Angriffsmaschinerie der TSG II lief mal wieder auf Hochtouren, so dass der Zweitliga-Reserve die Revanche für die bisher einzige Saisonniederlage gelang.

Nur in der Anfangsphase spielte Allensbach auf Augenhöhe (8:9/12.), doch noch vor der Pause stellte Ketsch die Weichen auf Sieg. Überzeugend dabei waren die Auftritte von Lea Marmodee, Ina Bühl und Lara Eckhardt. Ketsch bleibt damit an Spitzenreiter Metzingen dran.

TSG II: Kral, Rohrmann; Puhr (5), Stindl, Widmaier, Löbich (4), Marmodee (6), Eckhardt (9), Bühl (6), Engelhardt (5), Zachert (1), Berg (1), Köhler (6/2). mjw