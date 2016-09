Kocak beweist ein glückliches Händchen

Korbinian Vollmann hat saisonübergreifend fünf Tore für den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen erzielt. Mit seiner Ausbeute war der Mittelfeldspieler einer der treffsichersten Spieler seiner Mannschaft, trotzdem ließ ihn sein Trainer Kenan Kocak beim 2:0-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern zunächst auf der Bank schmoren. Doch in der 82. Minute entschied sich der Übungsleiter des SVS dafür, Vollmann einzuwechseln. Für ihn machte Philipp Klingmann Platz.

Nur eine Minute nach dem Tausch zahlte der gebürtige Münchner das Vertrauen zurück. Moritz Kuhn tankte sich auf dem rechten Flügel durch und spielte den Pass in die Mitte. Dort konnte FCK-Verteidiger Tim Heubach den Ball nur unkontrolliert weiterleiten. Vollmann stand goldrichtig und markierte das entscheidende 2:0.

Wie glücklich das Händchen von Kocak war, zeigt die Tatsache, dass der Vollmann-Ersatz Lucas Höler den Weg zum ersten Dreier der Saison mit dem 1:0 ebnete. "Das ist ein super Gefühl", sagte der 22-Jährige, der in der Sommerpause aus Mainz an den Hardtwald kam.

Die starke Leistung bei seinem ersten Startelfeinsatz blieb auch Coach Kocak nicht verborgen: "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war sehr viel unterwegs und hat seine Aufstellung gerechtfertigt. Ich bin mit ihm sehr zufrieden." So voll des Lobes ist Kocak selten, wenn er über einzelne Spieler spricht, doch bei "Luci" Höler machte der 35-Jährige eine Ausnahme.

Zum ersten Mal ohne Gegentor

Und auch der verdrängte Vollmann freute sich mit dem Schützen des 1:0. "Er hat sehr stark trainiert. Ich habe vor dem Spiel zu ihm gesagt, dass er ein Tor machen wird, dass das schon nach sechs Minuten der Fall war, hat uns natürlich in die Karten gespielt."

Doch Korbinian Vollmann, der vom TSV 1860 München kam, ist ehrgeizig genug, um am nächsten Spieltag, am Samstag, 17. September, bei der favorisierten Eintracht aus Braunschweig wieder selbst in der Startelf zu stehen. "Ich will dafür sorgen, dass der Trainer nicht an mir vorbeikommt", gibt sich Vollmann kämpferisch.

Ein Plus war es sicherlich auch, dass Sandhausen ohne Gegentor blieb - zum ersten Mal in dieser Spielzeit. "Ich habe das Spiel ja lange Zeit von der Seitenlinie beobachten können und ich muss sagen, dass in der Defensive und in der Offensive heute viele Sachen zusammengepasst haben", lobte Vollmann. Und auch SVS-Präsident Jürgen Machmeier zeigte sich optimistisch für die anstehenden Aufgaben: "Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Der Sieg war hochverdient."

FCK-Lage dramatisch

Dramatischer ist die Lage bei Kaiserslautern. Nach vier Spieltagen sind die "Roten Teufel" noch sieglos. Nachdem zuletzt nur die Ergebnisse nicht gepasst haben, war in Sandhausen nun auch die Art und Weise enttäuschend.

Der FCK präsentierte sich spielerisch planlos und hatte nur fünf starke Minuten. "Im Vergleich zur Vorwoche war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Niederlage war verdient", sagte Trainer Tayfun Korkut, der zum Siegen verdammt ist. Sein Kapitän Daniel Halfar nimmt ihn allerdings in Schutz: "Es war klar, dass es nicht einfach werden würde. Die Fans haben höhere Ansprüche, aber wir brauchen Zeit."

Teufel-Anhänger sind verärgert

Nachsichtig waren die zahlreichen Anhänger der Pfälzer nicht. Sie skandierten nach dem Abpfiff: "Wir haben die Schnauze voll."

Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart steht das Team, das in Sandhausen knapp 20 Minuten in Unterzahl spielen musste, da Torwart André Weis vom Feld flog, unter Druck. "Wir werden die Niederlage analysieren", setzt Korkut auf den Faktor Geduld.