Plankstadts Kreisläufer Axel Schöffel erzielt hier eines seiner neun Tore. Marvin Kililus hat das Nachsehen. Am Ende gewann St. Leon/Reilingen aber knapp. © Lenhardt

Man kann über verdient oder unverdient diskutieren, letztlich driften die Meinungen nach dem Badenliga-Duell zwischen den Handballern der TSG Eintracht Plankstadt und der HSG St. Leon/Reilingen und dem 32:33 (16:16) deutlich auseinander.

Ebenso geteilt waren die Ansichten über die Urteile der Schiedsrichter. Vor einer diesem Krimi angemessenen stattlichen Zuschauerzahl sahen sich die Hausherren in diesem packenden Fight öfter benachteiligt. Auf HSG wurde die Angelegenheit als im Großen und Ganzen aber in einem fairen Rahmen angesehen. Hauptkritikpunkt der TSG Eintracht war das harte Einsteigen gegen den unermüdlich am Kreis ackernden Axel Schöffel und den souveränen Regisseur Dominic Stadler sowie einige nach ihrer Sichtweise fragwürdige Pfiffe.

Plankstadt, erheblich personell geschwächt, setzte gleich zu Beginn auf Manndeckung gegen HSG-Spielmacher Andreas Rausch. Es dauerte eine Weile, bis sich der Gast darauf eingestellt hatte (5:1), war dann aber mehr oder weniger meist auf Augenhöhe bis zur Pause. Im zweiten Durchgang verschaffte sich Plankstadt erneut einen kleinen Vorteil, baute diesen bis zur Mitte des Durchgangs sogar aus, vermochte ihn aber nicht zu halten, weshalb sich eine turbulente Schlussphase entwickelte. Überhaupt dominierten in dieser Partie die Angriffsreihen, während beide Abwehrformationen ihre Probleme mit den Offensivaktionen des Gegners hatten. Die 65 Treffer belegen dies eindrücklich.

TSG Eintracht: Kolb, Schneider; Konietzny, Maier (3), J. Bastel, N. Großhans (2), A. Schöffel (9), Stadler (7/3), Denne (2), Kemptner (6), N. Schöffel, R. Verclas, Plasczyk (3). HSG St. Leon/Reilingen: Schmidt, Jacobs; Krepper (8), Kikillus (8/3), Decker (6), Lechner (3), Bujdos (3), J. Menger (3), Schmitt (1), Huber (1), Rausch, Eichstätter, Brenzinger, Manke. Schiedsrichter: Reif/Scherer (Malschenberg). Siebenmeter: 4/3: 5/3. Zeitstrafen: 8:12 Minuten. - Disqualifikation nach drei Hinausstellungen: Plasczyk (48.). Spielfolge: 5:1, 7:7, 16:16 (HZ), 19:17, 28:25, 28:28, 31:32, 32:32, 32:33. zg

Dabei wurden Torhüter Louis Kolb und dem reaktivierten Max Schneider ebenso gute Leistungen attestiert wie Marc Schmidt bei der HSG. Letzterer sollte zum Machtwinner geraten.

Mit 28:28 (53.) hatte der Gast das vormalige 28:25 egalisiert. Das Herzschlagfinale leitete Christian Decker mit dem Tor zum 31:32 ein (57.), wobei dieser Treffer wohl der technisch brillanteste war, wurde der Pass doch von einem Außen zum anderen gespielt und konsequent verwandelt. Nicolas Großhans glich nach über zwei Minuten wieder aus. Nach der Auszeit markierte Jonas Krepper die erneute Gästeführung.

Punktabzug zurückgenommen

Wenige Sekunden verblieben noch: Timeout auch bei Plankstadt und die freie Einwurfchance wurde tatsächlich gefunden, aber Schmidt vereitelte diese Möglichkeit in glänzender Manier.

Spielerisch und von der Einstellung her lieferte Plankstadt eine sehr ansprechende Leistung ab, ohne sich im Abstiegskampf dafür zu belohnen. Anders bei St. Leon/Reilingen: Am Rande der Partie wurde zusätzlich bekannt, dass sich der Punktabzug für ein mangelndes Schiedsrichterkontingent als Irrtum herausstellte und zurückgenommen wurde. Aufsteiger HSG steht somit nach diesem Sieg mit Rang drei blendend da. mj/bs/krau