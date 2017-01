Meisterschaft rückt für VKC immer näher

Setzte die Tagesbestmarke: Der Eppelheimer Daniel Aubelj trug mit seiner Leistung zum Auswärtssieg in München bei. © Schwerdt

Dank einer sehr starken Abräumleistung siegte Bundesliga-Tabellenführer VKC Eppelheim bei SKK Alt-München mit 6071:5957 und hat nun sechs Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz. Die SG Ettlingen verlor chancenlos in Aschaffenburg, Wolfsburg rettete sich bei Gut Holz/Grün-Weiß Sandhausen gerade so zum Sieg. Der deutsche Meistertitel für die Sportkegler aus Eppelheim rückt immer näher.

Der VKC trat angesichts der Heimstärke der Münchner, die bis dahin zu Hause ungeschlagen waren, in Bestbesetzung an. Daniel Aubelj und Tobias Lacher waren nach ihren Einsätzen in der zweiten Mannschaft wieder dabei.

Aubelj spielt überragend

Die Münchner zeigten ohne Stephan Petrowitsch nicht die gewohnte Heimform und blieben deutlich unter 6000 Kegeln. In die Vollen waren sie dem VKC um zwei Kegel überlegen, im Abräumen aber chancenlos. Lars Ebert gab gegen den besten Münchner, Mario Cekovic (1029), 41 Kegel ab. Ebert hatte Probleme in die Vollen. Eine überragende Leistung bot Daniel Aubelj, der mit Bahnen von 278, 268, 254 und 272 auf die Tagesbestmarke von 1072 Kegeln (409 geräumt) kam. Jürgen Cartharius war auf den zweiten 100 Kugeln sehr stark (547) und räumte insgesamt 399 Kegel ab. Er holte gegen Mike Kell 27 Kegel heraus. Tobias Lacher und Marlo Bühler erzielten weitere Tausender, während Jan Jacobsen wegen Rückenproblemen sehr vorsichtig agierte und nicht über 942 Kegel hinauskam.

München bleibt ein gutes Pflaster für den VKC, der dort in den letzten Jahren immer gewonnen hat. Es waren sogar noch mehr als 6071 Kegel drin, die guten Bahnen an der Säbener Straße geben es her. "Wir haben ein überragendes Abräumspiel gezeigt", kommentierte Trainer Matthias Ebert, dessen Team 116 Kegel mehr abräumte als Alt-München.

Die Lage im Meisterschaftsrennen beurteilt er sehr positiv. "Sechs Punkte sind natürlich ein riesiges Polster", so Ebert. Die SG Ettlingen ist für ihn kein Konkurrent mehr. Er möchte vor allem Rot-Weiß Sandhausen noch nicht abschreiben. "Mit einem Heimsieg gegen die Sandhäuser müsste es dann aber erledigt sein", sagte Ebert. Am 4. März kommen die Rot-Weißen in die Classic Arena. Nach der einwöchigen Pause haben die Eppelheimer am 4. Februar Gut Holz/Grün-Weiß Sandhausen zu Gast.

VKC: Ebert 988, Aubelj 1072, Cartharius 1036, Lacher 1003, Bühler 1030, Jacobsen 942.