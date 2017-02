Mihambo, Hideg und die HG gewinnen

Was für eine enge Wahl! Mit dem Stichtag 21. Januar erreichten die Redaktion unserer Zeitung noch einmal bündelweise Original-Stimmzettel. Über 2000 Leser haben bei der Sportlerwahl 2016 für ihre Favoriten gestimmt. Und gestern Abend wurden die Besten im Hotel Motodrom am Hockenheimring geehrt. Herzlichen Glückwunsch an die jeweiligen Sieger Malaika Mihambo, Daniel Hideg sowie die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen!

Als Talent des Jahres wählte eine Jury aus Sportjournalisten Amelie Paloma Gonzalez Podbicanin. Die mittlerweile Zwölfjährige schrieb im vergangenen Jahr Golfgeschichte: Sie startete als jüngste Teilnehmerin der Geschichte bei der Weltmeisterschaft der Gehörlosen in Kopenhagen und überzeugte auf Rang fünf bei den Damen. Amelie wurde zudem unter anderem deutsche Meisterin im Gehörlosen-Golf und süddeutsche Meisterin der AK 12 Mädchen.

Olympia-Vierte und Bronzemedaillen-Gewinnerin bei der Europameisterschaft - Malaika Mihambo sicherte sich erneut den Titel Sportlerin des Jahres vor Cécile Pieper (Hockey) und Hannah Mergenthaler (Leichtathletik). Bei den Herren ging's Schlag auf Schlag: Quadrathlet Stefan Teichert lieferte sich mit Tennisspieler Jannik Gieße und Handballer Daniel Hideg lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dann setzte sich schließlich Hideg vor Gieße und Teichert durch.

Handball-Dominanz auch bei den Mannschaften: Die Kurpfalz-Bären aus Ketsch mussten diesmal den Kollegen der HG Oftersheim/Schwetzingen den Vortritt lassen. Die Tischtennisspieler des TTC Ketsch sicherten sich Rang drei. Morgen werden wir ausführlicher berichten. kaba